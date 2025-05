Stars in «Basler-Drämmli» So wird die ESC-Eröffnung gefeiert

Am Sonntag feierten die Acts des 69. Eurovision Song Contest in Basel die Eröffnungszeremonie in der Innenstadt. Tausende von Leuten jubelten den Stars bei ihrer Fahrt durch die Stadt in einem der klassischen «Basler-Drämmli» zu. Auch sie sind begeistert von der Feier.

Publiziert: vor 53 Minuten