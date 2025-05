«Verreis, verreis» ESC-Stars lesen Schweizer Memes vor

An der Eröffnungsfeier des 69. Eurovision Song Contests in Basel stellen sich einige der Stars der «Schweizer-Meme-Challenge» von Blick. Mit Müh und Not lesen sie Klassiker wie «Verreis, verreis» oder «Hallo Mueter, hallo Vater» vor.

Publiziert: 11.05.2025 um 23:57 Uhr