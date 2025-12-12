DE
Nur Japaner auf Podest
Brasilianer ist bei Halfpipe-Weltcup in China bester Schweizer

Pat Burgener, der neu für Brasilien startet, ist beim Halfpipe-Weltcup in China bester Schweizer. Isabelle Lötscher egalisiert als Fünfte ihr bestes Weltcup-Ergebnis.
Brasilianer ist bester Schweizer

Snowboard – Der beste Schweizer beim Halfpipe-Weltcup im chinesischen Secret Garden tritt nicht mehr für die Schweiz an. Pat Burgener, der seit dieser Saison für Brasilien startet, klassiert sich als Vierter knapp hinter dem Podest. 

Die Verbands-Schweizer Jan Scherrer (16.), David Hablützel (17.) und Jonas Hasler (18.) schaffen es nicht in den Final der besten 14. Scherrer kehrt nach über einem Jahr Wettkampfpause wegen einer Rippenverletzung in den Weltcup zurück. Das Podest bekleiden drei Japaner. Ayumu Hirano siegt vor Yuto Totsuka und Ruka Hirano.

Bei den Frauen schafft es Isabelle Lötscher auf Rang fünf. Damit egalisiert sie ihr bestes Weltcup-Ergebnis, das sie zuvor in Calgary (Kan) schon zweimal erreicht hat. Die weiteren Schweizerinnen Lura Wick (26.) und Soha Janett (27.) scheitern in der Quali deutlich. Es siegt die Südkoreanerin Gaon Choi vor der Japanerin Rise Kudo und der Chinesin Xuetong Cai. 

