Der Online-Sexshop-Gründer Alan Frei wollte mit den Philippinen im Curling an die Olympischen Spiele fahren. Jetzt muss der 43-Jährige diesen Traum zumindest vorerst begraben.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Da ist der Traum geplatzt! Das Curling-Team der Philippinen rund um Online-Sexshop-Gründer Alan Frei (43) schafft die Olympia-Qualifikation nicht. Das Team um die vier Schweiz-Filipinos Brayden Carpenter, Christian Haller und den Brüdern Enrico und Marc Pfister scheitert am Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna in der Vorrunde. Nach der Niederlage am Mittwoch gegen Südkorea ist das Olympia-Ticket nicht mehr zu holen.

Die Chancen für eine erfolgreiche Quali schätzte Frei, der als Ersatzmann dabei war, im Vorfeld auf etwa 15 Prozent: «ChatGPT hat mir das ausgespuckt und ich denke, das kommt hin. Das sind alles Profi-Teams. Eigentlich spielt das aber keine Rolle. Wir gehen einfach all-in», sagte der Aargauer zu Blick – noch vor dem Qualifikationsturnier.

Die Idee mit dem Curling-Traum kam einst von Frei. Er hat zusammen mit seinem Team die nötigen Grundlagen für das verrückte Winter-Projekt geschaffen. In Anlehnung an den Kultfilm «Cool Runnings», in dem sich ein Bobteam aus Jamaika für Olympia qualifiziert, ist in philippinischen Medien längst von «Curl Runnings» die Rede.