Nach dem Tod von Snowboard-Pionier Ueli Kestenholz (†50) meldet sich sein Sohn Kalani. «Flieg hoch, Papa», schreibt er zu einem speziellen Bild auf Social Media.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ueli Kestenholz (†50) hinterlässt nach seinem tragischen Tod in einem Lawinenunglück seine Frau und zwei Söhne im Alter von neun und 16 Jahren.

Kalani Kestenholz (16), der ältere der beiden Brüder, meldet sich am Dienstag mit einem emotionalen Post auf Instagram. Er zeigt ein Bild mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder auf dem Podest beim Banked Slalom Open in Laax. «Flieg hoch, Papa. Wir vermissen dich», schreibt er. Das Bild ist 2023 entstanden, als Ueli Kestenholz beim Spass-Rennen seine Kategorie gewann. Wie der Vater sind auch seine Söhne begeisterte Snowboarder. Schon früh war Kestenholz mit ihnen mit Brett an den Füssen im Schnee unterwegs.

Der Schweizer Snowboard-Pionier ist am 11. Januar bei einem Lawinenunfall im Walliser Lötschental ums Leben gekommen. Bei den Olympischen Spielen in Nagano (Jap) 1998, als Snowboarden erstmals olympisch war, gewann Kestenholz Bronze. Nach Olympia 2006 in Turin beendete Kestenholz seine Karriere, um sich vermehrt um seine Film- und Fotoprojekte als Freerider und Paraglider zu konzentrieren.