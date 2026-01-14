DE
FR
Abonnieren
Dies waren seine verrücktesten Freeride-Stunts
1:50
Kestenholz fuhr immer am Limit:Dies waren seine verrücktesten Freeride-Stunts

«Flieg hoch, Papa»
Sohn von Ueli Kestenholz (†50) meldet sich nach Tod seines Vaters

Nach dem Tod von Snowboard-Pionier Ueli Kestenholz (†50) meldet sich sein Sohn Kalani. «Flieg hoch, Papa», schreibt er zu einem speziellen Bild auf Social Media.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/5
Ueli Kestenholz mit seinem Sohn Kalani 2016.
Foto: David Birri
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Ueli Kestenholz (†50) hinterlässt nach seinem tragischen Tod in einem Lawinenunglück seine Frau und zwei Söhne im Alter von neun und 16 Jahren. 

Mehr zu Ueli Kestenholz
FREERIDE,
Nach Tod von Kestenholz (†50)
Auch diese Schweizer Sportler starben in einer Lawine
«Letzte Woche war Ueli noch bei mir zu Hause»
Mit Video
Rohrer über Kestenholz (†)
«Letzte Woche war Ueli noch bei mir zu Hause»

Kalani Kestenholz (16), der ältere der beiden Brüder, meldet sich am Dienstag mit einem emotionalen Post auf Instagram. Er zeigt ein Bild mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder auf dem Podest beim Banked Slalom Open in Laax. «Flieg hoch, Papa. Wir vermissen dich», schreibt er. Das Bild ist 2023 entstanden, als Ueli Kestenholz beim Spass-Rennen seine Kategorie gewann. Wie der Vater sind auch seine Söhne begeisterte Snowboarder. Schon früh war Kestenholz mit ihnen mit Brett an den Füssen im Schnee unterwegs. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der Schweizer Snowboard-Pionier ist am 11. Januar bei einem Lawinenunfall im Walliser Lötschental ums Leben gekommen. Bei den Olympischen Spielen in Nagano (Jap) 1998, als Snowboarden erstmals olympisch war, gewann Kestenholz Bronze. Nach Olympia 2006 in Turin beendete Kestenholz seine Karriere, um sich vermehrt um seine Film- und Fotoprojekte als Freerider und Paraglider zu konzentrieren.

Ueli Kestenholz verliert Leben in Lawinenunglück
0:55
Nach aktiver Karriere:Kestenholz fokussierte seither auf Freeriding und Film
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen