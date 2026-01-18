Beide haben im Snowboard Erfolge gefeiert, nun ist Ueli Kestenholz bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich Tanja Frieden von ihm.

Darum gehts Tanja Frieden trauert auf Instagram um ihren Freund Ueli Kestenholz

Der Snowboardpionier ist nach einem Lawinenunglück verstorben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vergangenen Sonntag wurde Ueli Kestenholz (†50) von einer Lawine verschüttet, zwei Tage später erlag der Schweizer Snowboardpionier im Spital seinen Verletzungen. Die Schweizer Sportwelt steht unter Schock.

«Üelu, es ist unglaublich, ja sogar unmöglich, dass du nicht mehr hier bist. Nicht du», schreibt Tanja Frieden (49) auf Instagram. Die Snowboardcross-Olympiasiegerin von 2006 und Kestenholz kannten sich von klein auf, sind unweit voneinander aufgewachsen. Nun nimmt sie mit emotionalen Worten Abschied von ihrem Freund.

Sie empfinde unendliche Trauer, die sie als «egoistischer Schmerz» bezeichnet. Denn Frieden trauere darum, die inspirierende Präsenz von Kestenholz nicht mehr um sich zu haben. «Seit meiner Kindheit warst du eine Quelle für positive, kritische und anregende Gedanken und Handlungen, die mir Klarheit und noch mehr Hunger aufs Leben gaben», führt Frieden aus. Mit ihm habe sie Fragen aus allen möglichen Bereichen diskutieren können. Er habe ihr nicht nur Sicherheit gegeben, sondern sei auch in schwierigen Situationen für sie da gewesen – etwa, als ihre Eltern starben.

«Hast dein Leben in vollen Zügen gelebt»

Ob es etwas gab, das Kestenholz nicht konnte, sinniert Frieden. Und kommt zum Schluss: «Vielleicht Fehler zugeben.» Aber das habe er mit seinem Grinsen und dem Lächeln wieder wettgemacht. «Ich sehe es so deutlich vor mir – scheisse, und jetzt bist du weg.» Ihr Herz sei bei seiner Familie, so Frieden weiter. «Es zerreisst mich.» Kestenholz hinterlässt seine Frau und zwei Söhne im Alter von neun und 16 Jahren.

Der Einzige, der nicht traurig sein müsse, sei Kestenholz selbst. «Du hast dein Leben in vollen Zügen gelebt», meint Frieden. Und fügt abschliessend an: «Und das allein ist inspirierend – auch jetzt, wo du nicht mehr da bist.»