Der 22-jährige Snowboarder Eliot Dänzer ist bei einem Lawinenunglück am Eiger ums Leben gekommen. Der talentierte Schweizer galt als grosse Hoffnung der Szene und stand kurz vor der Qualifikation für die Freeride World Tour.

In der Eiger-Lawine kam Schweizer Snowboard-Talent (†22) ums Leben

In der Eiger-Lawine kam Schweizer Snowboard-Talent (†22) ums Leben

1/2 Wurde unerwartet aus dem Leben gerissen: Eliot Dänzer. Foto: Instagram/el_dub_yot

Darum gehts Schweizer Freeride-Talent Eliot Dänzer stirbt bei Lawinenunglück am Eiger

Dänzer galt als vielversprechender Nachwuchsathlet

22-jähriger Waadtländer gewann 2019 Junioren-Weltmeistertitel im Snowboard-Freeride Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am frühen Samstagnachmittag hat eine Lawine nahe dem Gipfel an der Westflanke des Eigers sieben Personen verschüttet. Zwei von ihnen haben das Unglück nicht überlebt. Nun ist klar: Eines der Todesopfer war das vielversprechende Schweizer Freeride-Talent Eliot Dänzer. Er wurde nur 22 Jahre alt.

2019 gewann Dänzer den Junioren-Weltmeistertitel im Snowboard-Freeride und stand kurz davor, sich für die Freeride World Tour, die Eliteserie der Sportart, zu qualifizieren. Damit hat er sein grosses Talent unter Beweis gestellt. Nun erschüttert sein Tod die Szene.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Organisatoren des Nendaz Freeride, einem bekannten Freeride-Wettbewerb, würdigen Dänzer in den sozialen Medien mit emotionalen Worten. «Mit grosser Trauer haben wir vom Tod unseres lieben Eliot erfahren, der am Samstag bei einer Lawine am Eiger ums Leben gekommen ist», schreiben sie. Und beschreiben den Waadtländer als «talentiert, bescheiden und leidenschaftlich». Er habe die Werte der Freeride-Gemeinschaft verkörpert: «Engagement, Freundschaft, Freiheit und Respekt vor den Bergen.»

Die Anteilnahme ist gross, in unzähligen Kommentaren unter dem Post wird um Dänzer getrauert. Das Beileid der Nendaz Freeride gilt nicht nur der Familie und den Angehörigen des Verunglückten, sondern «allen, die das Glück hatte, eine Spur, ein Lächeln oder eine Linie mit ihm zu teilen».

Mit dem Tod Dänzers trauert der Schweizer Sport innert weniger Monate um ein weiteres Talent. Die Snowboarderin Sophie Hediger (†26) ist im Dezember ebenfalls bei einem Lawinenunglück verstorben.