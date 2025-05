Am Eiger ereignete sich ein schwerer Lawinenabgang. Mehrere Personen wurden verschüttet, ein Grosseinsatz von Rettungskräften läuft. Die Suche nach Vermissten dauert an.

Mehrere Personen nach Lawinenabgang am Eiger verschüttet

1/4 Am Samstagmittag ging am Eiger eine Lawine nieder. Foto: Lesereporter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach Samstagmittag kam es zu einem Lawinenniedergang am Eiger. Mehrere Personen wurden verschüttet. Der Grosseinsatz mit zahlreichen Rettungskräften ist im Gang. Es werden nach wie vor Personen gesucht. Gegenüber Blick bestätigte die Kantonspolizei Bern den Einsatz.

Bilder eines Leserreporters zeigen den Einsatz im Berner Oberland – mehrere Helikopter und zahlreiche Helfer sind vor Ort. «Ich habe auch zwei Hunde gesehen», erklärte der Leserreporter. Die Such- und Rettungsaktion soll demnach in der Nähe der Bergstation des Eiger Express stattfinden. «Wir haben bereits gesehen, wie sie eine Person eingepackt haben. Sie wurde dann in einem Rega-Helikopter ins Tal geflogen.» Auf Anfrage konnte die Kantonspolizei dies aufgrund des laufenden Einsatzes noch nicht bestätigen.

Auch Helikopter von Air-Glaciers stehen im Einsatz.