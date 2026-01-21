Nächste Runde im Olympia-Showdown zwischen Simon Ammann und Felix Trunz. Am Freitag wollen die Verantwortlichen endlich Klarheit schaffen. Für Ammann wären es die achten olympischen Spiele seiner Karriere.

Ammann muss im Olympia-Krimi weiter bibbern

Ammann muss im Olympia-Krimi weiter bibbern

Darum gehts Simon Ammann kämpft mit 44 Jahren um sein achtes Olympia-Ticket

Entscheidung soll am Freitag nach dem ersten Springen an der Skiflug-WM fallen

Letztes Ticket wird zwischen Ammann und Felix Trunz vergeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Abt Reporter Sport

Simon Ammann (44) muss weiterhin um seinen Olympia-Traum bangen. Ein Austausch unter den Trainern am Mittwochabend endete ergebnislos. Wie Blick erfahren hat, soll nun am Freitag nach dem ersten Wettkampftag an der Skiflug-WM eine Entscheidung getroffen werden. Dann wir auch Skisprung-Boss Joel Bieri vor Ort sein. Die Frage bleibt die gleiche: Ammann oder Felix Trunz (19), wer erhält das letzte Olympia-Ticket?