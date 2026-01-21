Darum gehts
- Simon Ammann kämpft mit 44 Jahren um sein achtes Olympia-Ticket
- Entscheidung soll am Freitag nach dem ersten Springen an der Skiflug-WM fallen
- Letztes Ticket wird zwischen Ammann und Felix Trunz vergeben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Nicola AbtReporter Sport
Simon Ammann (44) muss weiterhin um seinen Olympia-Traum bangen. Ein Austausch unter den Trainern am Mittwochabend endete ergebnislos. Wie Blick erfahren hat, soll nun am Freitag nach dem ersten Wettkampftag an der Skiflug-WM eine Entscheidung getroffen werden. Dann wir auch Skisprung-Boss Joel Bieri vor Ort sein. Die Frage bleibt die gleiche: Ammann oder Felix Trunz (19), wer erhält das letzte Olympia-Ticket?
Mehr zum Skispringen