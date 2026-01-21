DE
Wieder keine Entscheidung
Ammann muss im Olympia-Krimi weiter bibbern

Nächste Runde im Olympia-Showdown zwischen Simon Ammann und Felix Trunz. Am Freitag wollen die Verantwortlichen endlich Klarheit schaffen. Für Ammann wären es die achten olympischen Spiele seiner Karriere.
Publiziert: vor 8 Minuten
Simon Ammann reist nach Oberstdorf an die Skiflug-WM.
Darum gehts

  • Simon Ammann kämpft mit 44 Jahren um sein achtes Olympia-Ticket
  • Entscheidung soll am Freitag nach dem ersten Springen an der Skiflug-WM fallen
  • Letztes Ticket wird zwischen Ammann und Felix Trunz vergeben
Nicola Abt

Simon Ammann (44) muss weiterhin um seinen Olympia-Traum bangen. Ein Austausch unter den Trainern am Mittwochabend endete ergebnislos. Wie Blick erfahren hat, soll nun am Freitag nach dem ersten Wettkampftag an der Skiflug-WM eine Entscheidung getroffen werden. Dann wir auch Skisprung-Boss Joel Bieri vor Ort sein. Die Frage bleibt die gleiche: Ammann oder Felix Trunz (19), wer erhält das letzte Olympia-Ticket?

