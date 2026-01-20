Soll Simon Ammann zum achten Mal an Olympischen Winterspielen teilnehmen? Nicht, wenn es nach den Blick-Lesern geht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im Februar will Simon Ammann (44) zum achten Mal an Olympische Winterspiele reisen. Die Chancen dazu sind nach wie vor intakt: Gemeinsam mit Felix Trunz (19) kämpft er um das letzte Olympia-Ticket, wobei nach dem Weltcup-Wochenende in Sapporo sportlich eine Patt-Situation herrscht.

Klar ist bereits: Bei den Diskussionen um eine Olympia-Teilnahme von Ammann gehen die Meinungen auseinander. Für den ehemaligen Skispringer Marco Grigoli (34) ist klar: Das letzte Ticket soll an Trunz gehen – für den Youngster sprächen die ansteigende Formkurve und die Zukunftsperspektiven. Blick-Reporter Nicola Abt spricht sich aufgrund von Ammanns besserer Klassierung im Skisprung-Weltcup dagegen für eine Nomination den vierfachen Olympiasiegers aus.

Mit dieser Haltung ist er in der Minderheit, wie das Blick-Voting zeigt: Die Frage «Gehört Simon Ammann an die Olympischen Winterspiele 2026?» beantworten 62 Prozent der rund 5800 teilnehmenden Userinnen und User mit «Nein, es reicht einfach nicht mehr für Ammann».

Der Meinung, Ammann habe sich das Olympia-Ticket sportlich verdient, sind dagegen nur 22 Prozent der Abstimmenden. Für die restlichen 16 Prozent sind die sportlichen Leistungen zweitrangig: Rund 900 Personen sähen Ammann aufgrund seines Legenden-Status sowieso gerne an den Olympischen Spielen.

Die Entscheidung liegt nun beim Schweizer Skisprung-Trainerteam um Bine Norcic (44). Dieses will die definitive Selektion am 26. Januar kommunizieren.

Das Voting wurden am Montag um 17 Uhr publiziert und am Dienstagmorgen um 9 Uhr ausgewertet.