Simon Ammann und Felix Trunz kämpfen um den letzten Olympia-Platz der Skispringer. Der Entscheid naht: Am Mittwoch wird das Trainerteam in Oberstdorf zusammensitzen.

So geht es im Olympia-Kampf von Ammann weiter

Darum gehts Simon Ammann kämpft um seine achte Olympia-Teilnahme

Am Mittwoch steht eine brisante Sitzung auf dem Programm

Nicola Abt Reporter Sport

Wie lang muss Simon Ammann (44) noch zittern? Seit Monaten kämpft die Skisprung-Legende um seine achten Olympischen Spiele. Der Showdown am vergangenen Wochenende in Japan sollte Klarheit schaffen. Doch noch immer ist offen, welche drei Schweizer in Italien antreten werden.

Nun kommt aber Bewegung in den Selektionsprozess. Am Mittwoch wird Cheftrainer Bine Norcic mit seinem Trainerteam in Oberstdorf zusammensitzen und die aktuelle Lage analysieren. Wie Blick erfahren hat, will man möglichst noch vor der Skiflug-WM entscheiden, damit die Athleten mit freiem Kopf in den Wettkampf gehen können.

Ex-Skispringer hat sich entschieden

Nach dem letzten Wochenende ist aus einem Vierkampf ein Zweikampf geworden. Juri Kesseli (20) und Killian Peier (30) mussten ihre Olympia-Träume begraben. Damit kommt es nun zum Duell zwischen Ammann und Felix Trunz (19).

SRF-Experte Marco Grigoli sieht dabei den Teenager im Vorteil. «Seine Formkurve zeigt klar nach oben. Das ist im Moment ein kleiner, aber entscheidender Vorteil», erklärt der ehemalige Skispringer.

Am nächsten Montag ist alles vorbei

Für die Skiflug-WM wurden neben Ammann und Trunz auch die Olympia-Teilnehmer Gregor Deschwanden (34) und Sandro Hauswirth (25) sowie Remo Imhof (22) nominiert. Wer letztlich starten darf, wird sich in den Trainingsdurchgängen zeigen.

Vielleicht erhält der Wettkampf auch noch eine zusätzliche Brisanz. Nämlich dann, wenn sich die Verantwortlichen zwischen Ammann und Trunz nicht einigen können. Dann müssten die beiden ein letztes Mal gegeneinander antreten. Am nächsten Montag wird die Selektion öffentlich bekannt gegeben. Spätestens dann hat das Zittern für Ammann ein Ende.