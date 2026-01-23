DE
FR
Abonnieren

«Bin richtig sauer!»
Cheftrainer kritisiert Ammann und Co. scharf

Die Olympia-Entscheidung wurde erneut vertagt. Dafür erhalten die Athleten von Cheftrainer Bine Norcic eine verbale Ohrfeige.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/5
Weiterhin ist nicht klar, wer die Schweiz an den Olympischen Spielen vertritt. Simon Ammann enttäuschte an der Skiflug-WM.
Foto: imago/MIS

Darum gehts

  • Entscheidung über Simon Ammanns Olympia-Teilnahme fällt am Montag
  • Cheftrainer Norcic kritisiert Leistungen bei Skisprung-WM
  • Ammann und Trunz belegten enttäuschende Plätze
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Wieder nichts. Ein weiterer Tag vergeht, an dem unklar bleibt, ob Simon Ammann (44) an die Olympischen Spielen reisen darf oder nicht. Als Blick Cheftrainer Bine Norcic am Freitagabend am Telefon hat, mag dieser darüber nicht gross diskutieren. 

Zu stark beschäftigen ihn die gezeigten Leistungen an der Skisprung-WM. «Ich bin richtig sauer!», sagt der Slowene. Sowohl Ammann als auch Felix Trunz (19) konnten im Duell um das letzte Olympia-Ticket nicht überzeugen. 

Am Montag ist es vorbei

Für beide ist der Wettkampf bereits nach dem ersten Tag zu Ende. Trunz blieb mit Platz 37 weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ammann schied hauchdünn als 31. aus. Direkt vor ihm klassierte sich der vermeintliche Teamleader Gregor Deschwanden (34). 

Doch der Luzerner steckt aktuell in einem Formtief. «Es ist zu wenig. Es muss von allen mehr kommen.» Noch den besten Eindruck hinterliess Sandro Hauswirth (25) als 26. Doch auch dieses solide Resultat des Aufsteigers der Saison vermochte Cheftrainer Norcic nicht zu beruhigen.

Mehr zum Skispringen
Ammann muss im Olympia-Krimi weiter bibbern
Wieder keine Entscheidung
Ammann muss im Olympia-Krimi weiter bibbern
Gehört Ammann an die Olympischen Spiele? Das ist eure Meinung
Diskussion um Skispringer
Gehört Ammann an die Olympischen Spiele? Das ist eure Meinung
So geht es im Olympia-Kampf von Ammann weiter
Schicksalsort Oberstdorf
So geht es im Olympia-Kampf von Ammann weiter
Ammann gehört an die Olympischen Spiele
Kommentar
Er hat es sich verdient
Ammann gehört an die Olympischen Spiele

«Wir müssen das analysieren. So kann es nicht weitergehen.» Der Slowene setzte sich als Ziel, alle vier Schweizer unter die besten 30 zu bringen. Das ging schief. Verzwickt bleibt die Situation im Olympia-Rennen.

Weil Ammann den leicht besseren Eindruck hinterliess, scheint er im Vorteil. Doch letztlich entscheidet nebst dem Trainerteam auch Swiss Olympic mit. Gut möglich, dass sich diese für die Zukunft entscheiden. Spätestens am Montag wird die Selektion öffentlich. Bis dahin müssen Ammann und Trunz weiter bibbern. 


 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen