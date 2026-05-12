Neue Disziplin für Abplanalp nach Trainer-Knall

Stefan Abplanalp hat einen neuen Job. Er bleibt bei Swiss-Ski und wechselt vom Ski alpin zu den Skicrossern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Abplanalp hat einen neuen Job bei Swiss-Ski

Der ehemalige Trainer der Speed-Frauen im Ski alpin wird Cheftrainer im Skicross

Erst im April musste er nach einem Jahr als Cheftrainer gehen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Neuer Job für Stefan Abplanalp (53). Wie Swiss-Ski mitteilt, wechselt der ehemalige Cheftrainer der Speed-Frauen die Disziplin. Vom Ski alpin gehts für ihn zum Skicross. Auch dort übernimmt er den Posten als Cheftrainer. Er folgt damit auf Enrico Vetsch, der aus privaten Gründen zurückgetreten ist.

«Wir erhoffen uns von Stefan Abplanalp frische Impulse», wird Sacha Giger, Direktor Ski Freestyle, Snowboard und Telemark in der Medienmitteilung zitiert. Er verstehe es, «seine positive Energie und Begeisterungsfähigkeit auf ein Team zu übertragen».

Wie Swiss-Ski weiter schreibt, werde zwischen Skicross und Ski alpin seit Langem eine fruchtbare Zusammenarbeit gepflegt. Diese umfasse etwa Talenttransfers, Trainingsgastspiele oder die Entwicklung und Ausbildung. «Die Berufung von Stefan Abplanalp zum neuen Cheftrainer passt zu dieser Strategie.»

«Es reizt mich»

Abplanalp selber freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fanny Smith, Ryan Regez und Co. «Es reizt mich, mein Wissen und meine Erfahrung in dieser Sportart einzubringen.»

Von 2004 bis 2012 war er Cheftrainer der Schweizer Speed-Frauen, danach arbeitete er unter anderem mit Lindsey Vonn und Ilka Stuhec zusammen, ehe er den Weltcup als Trainer verliess und beim Schweizer Fernsehen Ski-Experte wurde.

Erst im Frühjahr 2025 gab der Berner Oberländer diesen TV-Job nach drei Jahren auf und kehrte zu Swiss-Ski zurück – wieder als Cheftrainer der Speed-Frauen. Nur ein Jahr hatte er diesen Job inne, ehe er im April überraschend gehen musste. Der Verband begründete den Entscheid mit einer «umfassenden Saisonanalyse». Man habe ihn «gemeinsam mit Stefan Abplanalp» gefällt. Die Änderung erfolge «im Hinblick auf die kommenden Jahre und den laufenden Generationenwechsel».

Schon damals betonte man bei Swiss-Ski, dass man Abplanalps Know-how halten will. Nun hat man eine neue Aufgabe für ihn gefunden.