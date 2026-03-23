Mathilde Gremaud verzichtet auf den Saisonfinal in Silvaplana. Die Slopestyle-Olympiasiegerin kämpft noch mit Rückenschmerzen nach ihrem Sturz bei den Winterspielen. Ihr Fokus liegt auf vollständiger Genesung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mathilde Gremaud tritt wegen Rückenproblemen nicht beim Weltcup-Final in Silvaplana an

Olympiasiegerin verzichtet nach Sturz bei Winterspielen auf Risiko

26-jährige Freiburgerin verpasste auch Weltcup in Tignes (Fr) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Mathilde Gremaud (26) wird beim Saisonfinal in Silvaplana GR an diesem Wochenende nicht antreten. Wie Swiss-Ski am Montagmittag schreibt, kämpft die Slopestyle-Olympiasiegerin immer noch mit Folgen ihres Sturzes vor dem Big-Air-Final an den Winterspielen.

«Sie hat nach wie vor mit muskulär bedingten Rückenschmerzen zu kämpfen», heisst es in der Mitteilung des Verbandes. Ihr Zustand habe sich in den letzten Tagen verbessert, allerdings habe «sie sich gemeinsam mit ihrem Team dazu entschieden, kein Risiko einzugehen». Ihr Fokus liege auf der vollständigen Regeneration. Die Freiburgerin hat schon den Weltcup-Einsatz in Tignes (Fr) am letzten Wochenende ausgelassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gremaud verzichtete auf Final im Big Air

Gremaud hatte bei den Olympischen Spielen im Probedurchgang vor dem Final im Big Air beim Kicker angehängt und war heftig auf die Schanze geknallt. «Überall schmerzt es ein bisschen», liess Gremaud danach verlauten. Sie zog sich Hämatome auf der Muskulatur im unteren Rückenbereich zu.

Die Verletzung gepaart mit dem Schock des Sturzes haben sie dann zum Entscheid geführt, nicht im Final zu starten und nicht um Gold zu kämpfen. Die Enttäuschung darüber hielt sich aber in Grenzen: «Das grösste Ziel war die Titelverteidigung im Slopestyle. Das ist unsere Königsdisziplin. Und ich habe wieder gewonnen, weshalb ich sehr glücklich bin.»