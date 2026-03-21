Lena Häcki-Gross läuft bei der Biathlon-Verfolgung in Oslo ihren zweiten Top-Ten-Platz in einem Einzelwettkampf in dieser Saison heraus. Die Skicross-Junioren holen derweil WM-Gold – der Wintersport-Tag in der Übersicht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Biathlon

Nach Rang 28 im Sprint zeigt Lena Häcki-Gross in der Verfolgung über 10 Kilometer eine starke Aufholgjagd und läuft trotz zwei Schiessfehlern noch auf Rang neun nach vorne. Für die Zentralschweizerin ist es der zweite Top-Ten-Rang in einem Einzelwettkampf in dieser Saison nach Rang fünf im Einzel von Nove Mesto. Die anderen Schweizerinnen verpassen einen Exploit: Lea Meier wird 22., Aita Gasparin 46.

Der Sieg geht in einem spannenden Finale an die Schwedin Hanna Öberg: Die Sprint-Siegerin vom Donnerstag muss nach zwei Schiessfehlern gleich zu Beginn Julia Simon zwar aufschliessen lassen, bleibt im Anschluss aber an der Französin dran. Nach je einem Fehlschuss im letzten Schiessen biegen sie gemeinsam auf die Zielgerade ein, wo Öberg schliesslich knapp die Nase vorne hat. Das Podest komlettiert ihre Schwester Elvira Öberg.

Skicross

Schweizer Erfolgsmeldung von der Junioren-WM im Skicross: Bei den Heimrennen in St. Moritz fährt das Schweizer Mixed Team mit Chiara von Moos und Célien Crettex vor Kanada und Deutschland zu WM-Gold. Für von Moos ist es bereits der zweite Weltmeistertitel nach dem Sieg im Einzel-Wettbewerb vom Freitag, damals vor Landsfrau Valentine Lagger. Diese verpasst mit Teamkollege Lucas Looze den Halbfinal ebenso wie die übrigen beiden Schweizer Duos.