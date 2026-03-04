Langläuferin Nadine Fähndrich beendet nach der laufenden Saison ihre Karriere. Bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme gewann sie Silber im Teamsprint.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach elf Jahren im Weltcup, über 200 Starts auf höchster Stufe des Langlaufs, drei Olympia- und fünf WM-Teilnahmen ist Schluss. Nadine Fähndrich (30) hat am Mittwochabend ihren Rücktritt am Ende der laufenden Saison angekündigt.

Die Rücktrittsankündigung folgt rund zwei Wochen nach ihrem grössten Karriereerfolg: die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme. Nach der Enttäuschung im Einzelsprint, wo überraschend bereits im Viertelfinal Schluss war, folgte im Teamsprint mit Teamkollegin Nadja Kälin (24) die Erlösung.

«Dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ist ein grosses Privileg. Ich bin extrem dankbar für all die Jahre, in denen ich zusammen mit meinem Team an meinen Fähigkeiten arbeiten und mich verbessern durfte», wird die Luzernerin in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Fähndrich greift nach Sprint-Gesamtweltcup

In der laufenden Saison kämpft Fähndrich um einen letzten grossen Erfolg. In der Sprint-Wertung liegt sie aktuell hinter der Schwedin Maja Dahlqvist auf Rang zwei, den sie schon zum Ende der letzten Saison und davor zweimal innehatte. Einen Sieg in einer Weltcup-Gesamtwertung hat bisher noch keine Schweizerin errungen.

Seit ihrem Debüt im Dezember 2015 erlief die Sprint-Spezialistin sieben Weltcupsiege und insgesamt 27 Podestplätze. An Weltmeisterschaften holte sie drei Medaillen. Sie ist nach Laurien van der Graaff und Evi Kratzer erst die dritte Schweizer Langläuferin, die im Weltcup triumphierte.

Bis Ende Monat wird sich zeigen, ob noch weitere Podestplätze hinzukommen. In Lahti (Fin), in Drammen (Nor) und beim Weltcup-Final in Lake Placid (USA) stehen noch drei Sprint-Stationen auf dem Programm. Das letzte Rennen wird Nadine Fähndrich Ende März an den Schweizer Meisterschaften in Les Diablerets VD bestreiten.