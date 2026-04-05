Schweizer Skibergsteiger zum Saisonabschluss auf Rang 6

Kistler holt Sprint-Sieg im Skibergsteigen

Schweizer Erfolg am zweitletzten Tag des Weltcupfinals im Skibergsteigen beim Heimrennen in Villars-sur-Ollon VD. Jon Kistler gewinnt das Sprintrennen vor Thibault Anselmet aus Frankreich und Oriol Cardona Coll aus Spanien.

Für die Schweizer ist es zum Saisonende bereits der dritte Sieg in Folge. Am Donnerstag gewann Rémi Bonnet das Einzelrennen und sicherte sich erstmals den Gesamtweltcup. Am Freitag doppelte der Freiburger mit dem Sieg im Vertikalrennen nach.



Bei den Frauen verpasste Olympiasiegerin Marianne Fatton das Sprint-Podest als Vierte knapp. Die Saison im Skibergsteigen endet am Sonntag beim Weltcupfinal mit der Mixed-Staffel. Gut möglich, dass es dabei nochmals einen Erfolg geben wird. In dieser Disziplin hatte die Schweiz mit Fatton und Kistler an den Olympischen Spielen Silber geholt.