Biathlon-Weltmeisterin kündigt Rücktritt an

Die Karriere von Franziska Preuss ist auf der Zielgeraden. Die deutsche Biathletin hat angekündigt, dass nach dieser Saison Schluss sein wird.

Weltmeisterin Franziska Preuss beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere. Deutschlands Sportlerin des Jahres verkündet ihren Entscheid bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz. «Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin», sagt Preuss.

Die Winterspiele in Italien werden damit zugleich der letzte grosse Höhepunkt ihrer langen Laufbahn. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo bestreitet, lässt die 31-Jährige offen.