Beim Sprint in Ruhpolding ist Lea Meier die bestklassierte Schweizerin. Ihr 18. Platz ist gleichbedeutend mit ihrem besten Ergebnis auf Weltcup-Stufe in dieser Disziplin.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Bündnerin Lea Meier (24) aus Schiers läuft am Biathlon-Sprint in Ruhpolding als beste Schweizerin auf Platz 18 – ihre beste Klassierung in einem Weltcuprennen im Sprint.

Lea Meier schafft es mit einer perfekten Schiessleistung unter die Top 20. Die Jugend-Weltmeisterin von 2020 nimmt Amy Baserga (25), die 21. wird, 8,6 Sekunden ab. Baserga legt in der Loipe ein starkes Rennen hin, vergibt aber mit zwei Fehlern im Liegendschiessen eine weitere Top-Klassierung. Baserga lief diese Saison in Annecy im Massenstart schon einmal auf Platz 5.

Lena Häcki-Gross (30) beendet den Sprint mit einem Schiessfehler auf Platz 35. Sie muss im Verfolgungsrennen vom Sonntag zehn Plätze gutmachen und unter die Top 25 laufen, um ihre Olympia-Selektion abzusichern.

Das Sprintrennen in Ruhpolding gewinnt die Schwedin Hanna Öberg (30), die sich zum zweiten Mal in dieser Saison (nach dem Sprintrennen von Annecy) durchsetzt.