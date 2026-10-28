Als er mit WM-Silber einen seiner grössten Erfolge feierte, machte William Poromaa sein grosses Glück öffentlich. Nun ist die Liebe verpufft. Der Langläufer ist wieder solo.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im März 2025 gewinnt William Poromaa (25) über 50 Kilometer Freistil die WM-Silbermedaille. Nicht nur damit sorgt der schwedische Langläufer in seiner Heimat für Schlagzeilen. Denn im Ziel gibts einen dicken Kuss von einer unbekannten blonden Frau. Wenig später verrät er, dass es sich dabei um seine neue Freundin Cecilie Wasler Fone handelt. Sie war früher auch Langläuferin.

Nun ist das Liebesglück verpufft. «Ich bin wieder Single», verrät Poromaa gegenüber «Aftonbladet». Besonders bitter: Diesen Sommer hätte er Unterstützung gebrauchen können. Poromaa hat sich den Fuss gebrochen und musste einen Teil des Trainings zu Hause auf dem Balkon durchführen. Die dafür nötigen Geräte hat ein Kumpel dorthin geschafft.

«Es ist gut», sagt Poromaa auf das Single-Leben angesprochen. «Man kann an sich arbeiten, sich auf sich selbst konzentrieren und versuchen, ein so guter Langläufer wie möglich zu werden. Das ist ziemlich schön.»

Liebte einst Langlauf-Superstar

Poromaa war einst mit Schwedens Langlauf-Superstar Frida Karlsson (27) liiert. Die beiden galten jahrelang als Traumpaar und trennten sich im Herbst 2022. Auch die Liebe mit seiner neuen Freundin hielt nicht. In einer Dokumentation verriet Cecilie Wasler Fone, dass sie beim Kennenlernen gar nicht wusste, wer Poromaa war.

Nach dem Liebes-Aus kann sich Poromaa voll auf sein Comeback konzentrieren. Aktuell befindet er sich mit dem schwedischen Team im Trainingslager im Schnalstal. Dort haben seine Teamkolleginnen unlängst einen Schockmoment erlebt, als sie während einer Gondelfahrt von heftigen Sturmböen durchgeschüttelt wurden.