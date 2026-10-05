Langläufer Ivo Niskanen fehlte im Sommertrainingslager der Finnen. Nun ist klar, warum: Beim 34-Jährigen wurde eine seltene Form von Hautkrebs entdeckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Ivo Niskanen wurde schwarzer Hautkrebs an der Fusssohle entdeckt

Die zwei Operationen verliefen gut; der Krebs hat nicht gestreut

Nach Geburt des dritten Kinds kehrt er im November in das finnische Nationalteam zurück

Fabienne Kleinhenz

Diesen Sommer wird der Langlaufstar Ivo Niskanen (34) wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Was als normale Routineuntersuchung begann, sollte zu einer Schockdiagnose führen.

Wie mittlerweile bekannt ist, wurde bei Niskanen ein akrales Melanom an seiner Fusssohle entdeckt – eine seltene Form des schwarzen Hautkrebses, besonders bösartig und gefährlich. Was folgte, waren zwei Operationen, die beide gut verlaufen seien. Sein Glück: Der Hautkrebs hatte sich nur in der obersten Hautschicht ausgebreitet und offenbar noch nicht gestreut.

«Mit gehörigem Schrecken davongekommen»

Damit ist auch klar, warum Niskanen nicht wie geplant am Trainingslager der finnischen Nationalmannschaft im Sommer teilgenommen hat. «Ich habe zahlreiche Höhen und Tiefen durchgemacht, aber in den letzten Monaten noch grössere als sonst», schreibt Niskanen auf Instagram.

Dazu kommt, dass er und seine Frau Saana im September ihr drittes Kind bekommen haben. Es sei darum aktuell auch eine Zeit, um sich neu zu strukturieren und zwischen wieder aufgenommenem Training mit seinem neugeborenen Kind Zeit zu verbringen, so der Langlaufstar.

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Der dreifache Olympiasieger schreibt weiter, er sei mit einem gehörigen Schrecken davongekommen», und blickt zuversichtlich auf die nächsten Wochen und die anstehenden Trainingseinheiten. Aufgrund des Familienzuwachses wird er dann, so geplant, im November dem Nationalteam wieder beitreten. Auf das Comeback von Niskanen setzt auch Nationaltrainer Joakim Abrahamsson: «Wir sehen bei ihm gute Fortschritte und vor allem einen starken Willen, nach vorn zu blicken.»