Das Schweizer-Team hat beim Sprint klassisch in Ruka (FIN) mit Valerio Grond einen Athleten im Halbfinal. Für Anja Weber ist im Viertelfinal nach einem Sturz Endstation.

Darum gehts Valerio Grond erreicht in Ruka den Halbfinal und wird Siebter, erstmals in den Klassik-Top-Ten

Anja Weber stürzt am Schlussanstieg und scheidet im Viertelfinal aus, ebenso Riebli und Alder

Linn Svahn gewinnt vor zwei Schwedinnen, bei den Männern wird der Final von Norwegern dominiert

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Die Schweizer Final-Hoffnung im Sprint klassisch in Ruka ruht auf Valerio Grond (26). Bereits in der Qualifikation setzt der Davoser ein Ausrufezeichen und fährt hinter dem Norweger Lars Heggen (21) die zweitschnellste Zeit. Als Zweiter qualifiziert sich Grond direkt für den Halbfinal.

Dort muss sich der Schweizer aber dem Franzosen Jules Chappaz (27) und dem Italiener Simone Mocellini (28) geschlagen geben. Als bester Nicht-Finalist wird Grond beim ersten Wettkampf der Saison Siebter. Der Sieg geht an den jungen Norweger Oskar Vike, der bei seinem ersten Weltcup-Sieg Johannes Kläbo und Mocellini auf die Ränge zwei und drei verweist.

Bei den Frauen überzeugt Anja Weber (25) und qualifiziert sich als 10. für den Viertelfinal. Im Rennen ist die Zürcherin vorne dabei, stürzt jedoch am Schlussanstieg und kann nicht mehr um die Topplätze mitkämpfen. Im Viertelfinal ist auch für Janik Riebli (28) und Roman Alder (21) Endstation. Beide starten stark, müssen aber abreissen lassen. Für Isai (32. Platz) und Noe Näff (39.) sowie Nadja (37.) und Marina Kälin (48.) ist in der Qualifikation bereits Schluss.

Die Podeste bestätigen das Bild vom Freitag: Bei den Frauen gewinnt Linn Svahn (26) vor Maja Dahlqvist (32) und Johanna Hagström (28) – es ist ein schwedisches Podest. Norwegen dominiert den Männerfinal: Der Sieger nach einem Sturz von Top-Favorit Lars Heggen heisst Oskar Vike (22). Dieser gewinnt vor Johannes Kläbo (30) und Simone Mocellini.