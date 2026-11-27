Die Schweizer Langläuferinnen laufen beim ersten Saisonrennen deutlich an den Spitzenplätzen vorbei. Auf dem Podest sind die Schwedinnen unter sich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nadja Kälin hat zum Start in den Langlauf-Winter noch nicht die Beine, die sie im vergangenen Februar im Val di Fiemme zu Olympia-Bronze über 50 Kilometer getragen haben. Beim ersten Rennen der Weltcup-Saison im finnischen Ruka-Kuusamo muss sich die Engadinerin im Einzelstart über 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Rang 40 begnügen. Fast zwei Minuten verliert sie auf die Spitze.

Damit ist sie die zweitbeste der vier gestarteten Schweizerinnen. Anja Weber wird als beste Swiss-Ski-Athletin am Ende 22., Nadjas Schwester Marina Kälin 50. Giuliana Werro läuft knapp dahinter auf Rang 53.

Das Podest ist im Nordosten Finnlands fest in schwedischer Hand: Ebba Andersson holt auf dem im Vergleich zu den Vorjahren leicht veränderten Rundkurs vor allem auf den letzten Kilometern noch viel Zeit auf ihre Konkurrenz heraus und kürt sich so zur ersten Weltcup-Siegerin der Saison.

Von ihrer zweitklassierten Landsfrau Linn Svahn trennen sie im Ziel neun Sekunden. Wiederum eine Sekunde dahinter folgt mit Frida Karlsson auf Rang drei eine weitere Schwedin.