Im Sommer 2025 ist Laura Dahlmeier in den Bergen tödlich verunglückt. Posthum ist sie nun mit weiteren Sportgrössen in die Hall of Fame aufgenommen worden. Die Ehrung hat ihr Papa entgegengenommen – und mit emotionalen Worten an seine Tochter erinnert.

Darum gehts Laura Dahlmeier und drei weitere deutsche Sportgrössen wurden in die Hall of Fame aufgenommen

Papa Andreas Dahlmeier nimmt die Auszeichnung für seine verstorbene Tochter entgegen

Mit emotionalen Worten erinnert er an den ehemaligen Biathlon-Star

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Donnerstag ist vier Sportgrössen eine besondere Ehre zuteilgeworden. Sie wurden in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Neben Felix Neureuther (42, Ski alpin), Fabian Hambüchen (39, Kunstturnen) und Britta Steffen (43, Schwimmen) wurde auch Laura Dahlmeier (†31) geehrt. Die ehemalige Biathletin ist im Sommer 2025 beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen.

An ihrer Stelle hat ihr Vater Andreas Dahlmeier (63) die Auszeichnung entgegengenommen. Das sei für ihn eine Selbstverständlichkeit, meint er. Und erinnert mit emotionalen Worten an seine Tochter.

«Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst gehen muss», meint er. Laura sei immer schnell gewesen – bei allem, was sie gemacht habe. «Leider auch in ihrem Leben. Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre – das schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben. Sie hat mit Freude gelebt, ist damit gegangen und bleibt in unserem Herzen.»

Für seine Tochter sei das Bergsteigen eine grosse Leidenschaft gewesen. Dass sie ausgerechnet dabei ums Leben gekommen ist, bezeichnet Papa Dahlmeier als «sehr tragisch, weil sie eine sehr sichere Bergsteigerin war».

Vom Skifahren auf die Loipe

Andreas Dahlmeier berührt während der Ehrung seiner Tochter nicht nur mit emotionalen Worten, sondern sorgt mit einer Anekdote auch für Lacher im Publikum. So erinnert er sich daran, wie er Laura auf der Kandahar-Strecke in Garmisch-Partenkirchen (De) das Skifahren beigebracht hat.

Dafür hatte er seine Tochter zwischen die Beine genommen. Die Abfahrt war anstrengend, der Papa brauchte eine Pause und blieb stehen. «Dann fing sie zu weinen an und hat geschrien», erzählt er. «Die Leute drumherum haben es nicht kapiert, die dachten, ich würde sie drangsalieren.» Dem war aber nicht so. Denn: «Wenn ich dann weitergefahren bin, war sie wieder still.»

In jungen Jahren galt Laura Dahlmeiers Leidenschaft dem Skifahren. Probleme mit den Ohren und dem Druckausgleich sorgten für einen Wechsel auf die Loipe. Zuerst Langlauf, dann Biathlon, wo sie direkt Siege feierte. «Da hat der Trainer gesagt, dass sie sich jetzt entscheiden muss», erinnert sich ihr Vater. Mit zwölf Jahren verschrieb sich Dahlmeier dem Biathlon – und prägte die Sportart später über Jahre als Doppel-Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin.