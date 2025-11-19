Die US-amerikanische Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins kündigt ihr Karriereende nach der kommenden Saison an. Die 34-jährige zweimalige Weltmeisterin und dreimalige Gesamtweltcupsiegerin teilt dies in einem emotionalen Instagram-Post mit.

Diggins engagierte sich für mentale Gesundheit, Schneesport-Zugänglichkeit und Klimaschutz

Die US-amerikanische Langlauf-Ikone Jessie Diggins hat ihren bevorstehenden Rücktritt angekündigt. Wie die 34-Jährige auf Instagram bekannt gibt, wird sie ihre erfolgreiche Karriere nach der kommenden Saison beenden. In einem emotionalen Post teilt Diggins ihre Entscheidung mit und reflektiert ihre beeindruckende Laufbahn.

«Es wird schwierig sein, diesen Sport zu verlassen, den ich so sehr liebe», schreibt Diggins und gibt zu, «jedes Mal zu weinen, wenn ich versuche auszudrücken, was mir der Sport bedeutet». Aber im Herzen fühle es sich richtig an, und «es wird aufregend, ein neues Kapitel meines Lebens aufzuschlagen».

Die Athletin betont, wie viel ihr der Skisport gegeben hat, darunter «Freude, Herausforderungen, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgeist». Sie zeigt sich emotional berührt, stolz und dankbar für alles, was sie in ihrer Karriere erreichen konnte.

Zahlreiche Erfolge in ruhmreicher Karriere

Diggins, die erfolgreichste US-Langläuferin aller Zeiten, blickt auf eine Karriere voller Höhepunkte zurück. Sie gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint und sicherte sich zwei Weltmeistertitel – 2013 im Teamsprint und 2023 über 10 km Freistil. Zudem triumphierte sie dreimal im Gesamtweltcup, zuletzt in der vergangenen Saison. Ihre Erfolge haben den Langlaufsport in den USA massgeblich geprägt und inspiriert.

Neben ihren sportlichen Leistungen engagierte sich Diggins auch für wichtige Themen wie mentale Gesundheit, die Zugänglichkeit des Schneesports und den Klimaschutz. Ihre letzte Saison beginnt am 28. November im finnischen Ruka, mit den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo als Höhepunkt vom 6. bis 22. Februar.