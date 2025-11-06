Rund zwölf Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist gut die Hälfte aller Tickets verkauft worden.

1/2 Bereits mehr als 850'000 Tickets für die Olympischen Spiele 2026 sind verkauft. Foto: Luca Bruno

Der Ticketverkauf für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr ist gut angelaufen. Wie das Organisationskomitee auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mitteilte, wurden mehr als 850'000 von insgesamt 1,6 Millionen Eintrittskarten verkauft.

Besonders begehrte Sportarten seien Eishockey, Biathlon und Langlauf. Aber auch die Skitourenrennen, die neu im olympischen Programm sind, seien fast ausverkauft.

Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Schlitteln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben.