DE
FR
Abonnieren

Verkaufszahlen vor Olympia 2026
Für die Skirennen gibts keine Einzeltickets mehr

Rund zwölf Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist gut die Hälfte aller Tickets verkauft worden.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Bereits mehr als 850'000 Tickets für die Olympischen Spiele 2026 sind verkauft.
Foto: Luca Bruno
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Ticketverkauf für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr ist gut angelaufen. Wie das Organisationskomitee auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mitteilte, wurden mehr als 850'000 von insgesamt 1,6 Millionen Eintrittskarten verkauft.

Besonders begehrte Sportarten seien Eishockey, Biathlon und Langlauf. Aber auch die Skitourenrennen, die neu im olympischen Programm sind, seien fast ausverkauft.

Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Schlitteln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen