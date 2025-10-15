Langläuferin verunfallt bei Paragliding schwer

Französische Langläuferin Flora Dolci erleidet an ihrem 26. Geburtstag einen schweren Paragliding-Unfall. Mit Lendenwirbelbruch liegt sie im Spital und muss auf Olympia 2026 verzichten. Trotz erfolgreicher Operation wird ihre Genesung ungefähr sechs Monate dauern.

1/5 Flora Dolci verunglückt bei einem Paragliding-Ausflug. Foto: IMAGO/TT

Darum gehts Französische Langläuferin Flore Dolci erleidet Lendenwirbelbruch bei Paragliding-Unfall an Geburtstag

Operation erfolgreich, aber sechs Monate Genesungszeit bis zur vollen Leistungsfähigkeit

WM-Neunte von Trondheim muss auf Teilnahme an Olympischen Winterspielen verzichten

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

So hatte sich Flora Dolci ihren 26. Geburtstag sicherlich nicht vorgestellt. Statt gemütlicher Familienfeier entscheidet sich die französische Langläuferin für einen Paragliding-Flug.

Dieser Flug wird ihr zum Verhängnis und Dolci liegt nun mit einem Lendenwirbelbruch im Spital. Dies berichtet der französische Teamarzt Thibault Barbe gegenüber «l'Équipe».

Glück im Unglück

Es ist zunächst nicht klar, ob sie den Unfall ohne bleibende Schäden übersteht. «Es bestand das Risiko neurologischer Nachwirkungen», sagt Barbe. Nach der Operation kann das Team aber aufatmen: «Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird».

Unglücklich für Dolci. Für die WM-Neunte von Trondheim stand eigentlich die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen auf dem Programm, auf diese wird sie jetzt aber verzichten müssen. Noch Anfang Jahres zeigte Dolci ihr Können: Sie läuft im Engadin über 20 Kilometer Freistil auf den sechsten Platz und egalisiert ihr Karriere-Bestergebnis.