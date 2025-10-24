Von der Junioren-WM 2000 zur ältesten Weltmeisterin: Deanna Stellato-Dudek feiert spektakuläres Comeback im Eiskunstlauf. Die 42-Jährige wird nach den Olympischen Spielen 2026 bei Art on Ice in der Schweiz auftreten.

Eiskunstlauf-Heldin kommt nach Rekord-Salto in die Schweiz

1/4 Dieses Duo ist heiss auf den Olympiasieg: Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps starten im Paarlauf für Kanada. Foto: Getty Images

Eiskunstläuferin Deanna Stellato-Dudek kommt ans Art on Ice

Nach 16 Jahren Pause gab die Kanadierin ihr Comeback im Paarlauf

Mit 40 Jahren wird sie die älteste Weltmeisterin im Eiskunstlauf

Wir schreiben das Jahr 2000, im Eiskunstlauf findet in Oberstdorf (De) die Junioren-WM statt. Bei den Frauen holt mit einer gewissen Sarah Meier (damals 14-jährig) eine vielversprechende Schweizerin Bronze. Mit der Zürcherin als Zweite auf dem Podest? Deanna Stellato aus den USA, damals 16 Jahre alt. Meier startete danach auf Aktivstufe durch, wurde Olympionikin und Europameisterin.

Ihre damalige Rivalin hingegen hörte schon mit 17 Jahren wegen einer Verletzung auf und begann ein Studium. Das wäre das Ende der Geschichte – wenn Stellato sich nicht zu einem denkwürdigen Comeback entschlossen hätte.

16 Jahre (!) nach ihrem Rücktritt wagt sie sich als 33-Jährige wieder aufs Eis. Diesmal im Paarlauf. Sie hatte zwischenzeitlich geheiratet, in ihrer zweiten Karriere läuft sie als Deanna Stellato-Dudek.

Die älteste Weltmeisterin kommt ans Art on Ice in die Schweiz

Als sie sich mit dem Kanadier Maxime Deschamps (33) verbündet, folgt die Rückkehr an die Weltspitze. Die vorläufige Krönung: Der gemeinsame WM-Titel 2024. Im Alter von 40 Jahren schreibt Stellato-Dudek damit Geschichte. Es gab im Eiskunstlauf noch nie eine ältere Weltmeisterin.

Mit ihrer Einbürgerung in Kanada wurde dann auch die Voraussetzung geschaffen, im Paarlauf an den Olympischen Spielen 2026 teilzunehmen. Und Stellato-Dudek/Deschamps sind heiss für Mailand: Das Duo schrieb eben erst Geschichte, weil die Nordamerikanerin den erst vor einem Jahr erlaubten Rückwärts-Salto im Wettkampf zeigte.

Die Rekordjägerin taucht nun womöglich als neue Olympiasiegerin in der Schweiz auf: Art on Ice verkündet, dass das Paar direkt nach den Spielen an der legendären Schweizer Eiskunstlauf-Show in Zürich, Davos und Fribourg (26. Februar bis 7. März) teilnimmt.

Dort trifft Stellato-Dudek wieder auf Sarah Meier, die längst van Berkel heisst, längst aufgehört hat und nun bei Art on Ice arbeitet …