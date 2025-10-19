Lukas Britschgi wird beim GP de France Vierter.
Foto: AFP
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Schaffhauser Eiskunstlauf-Europameister Lukas Britschgi belegt bei der ersten Station der Grand-Prix-Serie den 4. Platz. Der Sieg am GP de France in Angers geht an den überlegenen zweifachen amerikanischen Weltmeister Ilia Malinin. Britschgi steigerte sich dank der drittbesten Kür noch vom 7. auf den 4. Platz.
Mehr Sport
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.