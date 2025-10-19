DE
Bei GP-Auftakt
Schweizer Eiskunstläufer Britschgi wird Vierter

Lukas Britschgi, Eiskunstlauf-Europameister aus Schaffhausen, erreicht beim GP de France in Angers den 4. Platz.
Publiziert: vor 14 Minuten
Anhören
Lukas Britschgi wird beim GP de France Vierter.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schaffhauser Eiskunstlauf-Europameister Lukas Britschgi belegt bei der ersten Station der Grand-Prix-Serie den 4. Platz. Der Sieg am GP de France in Angers geht an den überlegenen zweifachen amerikanischen Weltmeister Ilia Malinin. Britschgi steigerte sich dank der drittbesten Kür noch vom 7. auf den 4. Platz.

