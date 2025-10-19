Lukas Britschgi, Eiskunstlauf-Europameister aus Schaffhausen, erreicht beim GP de France in Angers den 4. Platz.

Lukas Britschgi wird beim GP de France Vierter. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schaffhauser Eiskunstlauf-Europameister Lukas Britschgi belegt bei der ersten Station der Grand-Prix-Serie den 4. Platz. Der Sieg am GP de France in Angers geht an den überlegenen zweifachen amerikanischen Weltmeister Ilia Malinin. Britschgi steigerte sich dank der drittbesten Kür noch vom 7. auf den 4. Platz.