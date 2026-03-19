An der Curling-WM bezwingen die Schweizerinnen Norwegen und feiern damit den achten Sieg im neunten Spiel der Round Robin.

Schweizer Curlerinnen an WM weiterhin in bestechender Form

Schweizer Curlerinnen an WM weiterhin in bestechender Form

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Schweizer Curlerinnen sind an der WM im kanadischen Calgary weiterhin nicht zu stoppen. Auch Norwegen muss sich geschlagen geben.

Das helvetische Quartett bestehend aus Skip Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger kommt dank eines 8:4-Erfolgs zum achten Sieg in Serie. Nur zum WM-Auftakt unterlagen die Schweizerinnen Japan.

Im Match gegen Norwegen lassen sich Schwaller und Co. nach dem neunten End zum Sieg gratulieren. Nachdem die Schweizerinnen ein Zweierhaus (ihr drittes in dieser Partie) geschrieben haben, geben die Skandinavierinnen auf.

Am Donnerstagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) kriegen es die Schweizerinnen mit den USA zu tun.