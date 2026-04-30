Das Schweizer Team verpasst an der Mixed-Curling-WM die K.-o.-Phase hoffen. Nach dem 8:5-Sieg gegen Finnland gibts am Donnerstagabend eine 5:10-Niederlage gegen Kanada.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Das Schweizer Duo Stefanie Berset/Philipp Hösli ist bei der Mixed-Curling-WM in Genf ausgeschieden. Trotz eines starken 8:5-Sieges gegen Finnland in der achten Runde reichte es am Ende nicht für die K.o.-Phase.

Ein ernüchterndes 5:10 gegen das souveräne kanadische Team besiegelte in Runde neun das Schicksal der Schweizer.

Die Partie gegen Kanada begann desaströs: Nach zwei Ends lag das Duo bereits mit 0:5 zurück. Zwar kämpften sich Berset und Hösli bis zum fünften End auf 5:7 heran, doch die Kanadier liessen nichts mehr anbrennen und entschieden das Spiel letztlich klar für sich.

Mit fünf Siegen und vier Niederlagen landete die Schweiz auf dem geteilten vierten Platz in Gruppe B. Für das Weiterkommen wäre ein Platz unter den Top 3 nötig gewesen. Kanada dagegen beendet die Round Robin auf Platz 1.