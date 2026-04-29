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An Mixed-WM in Genf
Schweizer Curling-Duo zittert ums Weiterkommen

Stefanie Berset und Philipp Hösli belegen bei der Heim-WM in Genf nach sieben Partien nur Rang vier in ihrer Gruppe. Gegen Italien setzt es am Mittwoch eine Niederlage ab.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Stefanie Berset und Philipp Hösli müssen sich Italien geschlagen geben. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Nach dem erfolgreichen Dienstag mit zwei Siegen setzt es für das Schweizer Curling-Duo Stefanie Berset (29) und Philipp Hösli (24) an der Mixed-WM in Genf am Tag danach gegen Italien eine Niederlage ab. 4:8 lautet das Resultat aus helvetischer Sicht.

Gleich zweimal punkten ihre italienischen Widersacher kräftig: im dritten End mit vier Steinen und im sechsten mit drei. Nach dem siebten End (von total acht) geben Berset und Hösli auf.

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Zwei Partien hat das Schweizer Duo in der Round Robin noch vor sich. Am Donnerstag gehts gegen Finnland und Kanada.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen teilen sich Berset und Hösli derzeit in der Gruppe B den vierten Rang mit Deutschland und Südkorea. Nur die Top 3 jeder Gruppe schaffens in die K.-o.-Phase.

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