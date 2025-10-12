DE
FR
Abonnieren

Mit den Philippinen
Sexshop-Gründer spielt um Olympia-Qualifikation im Curling

Die Philippinen mit ihrem aus Schweizern bestehenden Team spielen um die Olympia-Quali im Curling.
Publiziert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Skip Marc Pfister (rechts) und seine Equipe dürfen weiter auf die Olympia-Qualifikation hoffen.
Foto: Aaron Favila
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Teilerfolg für die philippinischen Curler: Das Team mit Leader Alan Frei, der einst den Online-Sexshop Amorana gegründet hat, und drei weiteren Schweizern sichert sich in der Vor-Qualifikation für die Olympischen Spiele im schottischen Aberdeen den ersten Platz.

Mehr Sport
Gleiche Aufstellung? Yakin packt das Pokerface aus
Mit Video
An Nati-PK vor Slowenien-Spiel
Gleiche Aufstellung? Yakin packt das Pokerface aus
Überraschungsmann Vacherot vollendet Triumph in Shanghai
Mit Video
Bei Familienduell im Final
Monegasse vollendet Tennis-Märchen von Shanghai
Gauff triumphiert im US-Finalduell von Wuhan
Erster Titel seit French Open
Gauff triumphiert im US-Finalduell von Wuhan
Das Aarauer Brügglifeld, Kultstätte des Schweizer Fussballs
Märchen aus 101 Jahren
Das Aarauer Brügglifeld, Kultstätte des Schweizer Fussballs

Damit darf die Equipe rund um Marc Pfister (Skip), Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second) und Alan Frei (Lead) am Qualifikationsturnier in Kelowna (Kan), teilnehmen. Sichert sie sich im Dezember an diesem Event einen der ersten beiden Plätze, sind die Philippinen erstmals im Curling für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Gegenüber Olympics.com sagt der 43-jährige Frei, der in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist: «Jetzt haben wir die Chance unseres Lebens. Wir spielen ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele, das ist unfassbar.»

In Kelowna trifft das Team auf Teilnehmer aus China, Japan, Korea, den Niederlanden, Neuseeland und Polen.

«Es war kalt und ich verstand den Sport nicht»
3:36
Frei über seinen Curling-Start:«Es war kalt und ich verstand den Sport nicht»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen