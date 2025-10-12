Die Philippinen mit ihrem aus Schweizern bestehenden Team spielen um die Olympia-Quali im Curling.

1/4 Skip Marc Pfister (rechts) und seine Equipe dürfen weiter auf die Olympia-Qualifikation hoffen. Foto: Aaron Favila

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Teilerfolg für die philippinischen Curler: Das Team mit Leader Alan Frei, der einst den Online-Sexshop Amorana gegründet hat, und drei weiteren Schweizern sichert sich in der Vor-Qualifikation für die Olympischen Spiele im schottischen Aberdeen den ersten Platz.

Damit darf die Equipe rund um Marc Pfister (Skip), Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second) und Alan Frei (Lead) am Qualifikationsturnier in Kelowna (Kan), teilnehmen. Sichert sie sich im Dezember an diesem Event einen der ersten beiden Plätze, sind die Philippinen erstmals im Curling für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Gegenüber Olympics.com sagt der 43-jährige Frei, der in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist: «Jetzt haben wir die Chance unseres Lebens. Wir spielen ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele, das ist unfassbar.»

In Kelowna trifft das Team auf Teilnehmer aus China, Japan, Korea, den Niederlanden, Neuseeland und Polen.