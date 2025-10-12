Im US-amerikanischen Masters-Final von Wuhan setzt sich Coco Gauff gegen Jessica Pegula durch.

1/4 Coco Gauff gewinnt den US-amerikanischen Final in Wuhan gegen Jessica Pegula in zwei Sätzen. Foto: Andy Wong

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Coco Gauff gewinnt erstmals seit dem French Open wieder einen Titel. Beim WTA-1000-Turnier in Wuhan gewinnt sie den Final gegen Jessica Pegula.

Die Weltnummer 3 Coco Gauff setzt sich in der chinesischen Millionenmetropole in eindreiviertel Stunden 6:4, 7:5 gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula durch. Die US-Amerikanerin verbessert damit ihre exzellente Finalbilanz auf elf Siege und nur drei Niederlagen.

Die erst 21-jährige Gauff war nach einer hervorragenden Sandsaison mit dem Gewinn des French Open und Finals in Madrid und Rom etwas aus der Spur geraten, gewinnt nun aber in Wuhan ihr zweites Turnier des Jahres. Auf WTA-1000-Stufe, den Turnieren direkt unter den Grand Slams, ist es ihr insgesamt dritter Titel.

Pegula wird sich in der Weltrangliste von Position 6 einen Platz nach vorne schieben. Für die WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres von Anfang November in Saudi-Arabien sind beide bereits qualifiziert.