Valentin Vacherot (ATP 204) gewinnt als erster Monegasse ein Masters-1000-Turnier. Im Final besiegt er seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech mit 4:6, 6:3, 6:3 und steigt in der Weltrangliste auf Platz 40.

Der 26-jährige Monegasse rückt in der Weltrangliste auf Platz 40 vor

Sensationell erreicht die Weltnummer 204 Valentin Vacherot den Final des Masters-1000-Turniers in Shanghai – und lässt sich nicht stoppen. Er gewinnt als erster Monegasse einen ATP-Titel.

Im Final behält Vacherot in einem Familienduell die Oberhand. Bei erneut sehr herausfordernden Bedingungen mit grosser Hitze und Luftfeuchtigkeit besiegt er seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech (ATP 54) 4:6, 6:3, 6:3. Der 26-jährige Monegasse, der in der Weltrangliste auf Platz 40, vorrücken wird, kam in der chinesischen Metropole vor den Augen von Roger Federer zu seinem neunten Sieg - inklusive Qualifikation. Im Halbfinal hat er den Rekordsieger Novak Djokovic ausgeschaltet.

Cousins verbringen viel Zeit miteinander

Vacherot ist der am schlechtesten platzierte Spieler, der ein Masters-1000-Turnier – die höchste Stufe der Männertour nach den Grand Slams – gewinnt. Er war bereits der Erste aus dem Fürstentum Monaco, der die Viertelfinals eines ATP-Turniers erreicht hat.

Der 30-jährige Rinderknech hatte seinen zuvor einzigen Final vor dreieinhalb Jahren in Adelaide ebenfalls verloren. Die Cousins verbringen seit ihrer Kindheit viele Ferien gemeinsam, trainieren und essen oft zusammen. «Die WhatsApp-Gruppe unserer Familie ist gerade on fire. Das liegt daran, dass alle unseren kleinen Traum miterleben», hatte Rinderknech vor dem Final berichtet.