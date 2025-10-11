Aryna Sabalenka erleidet im Halbfinal von Wuhan ihre erste Niederlage. Die Weltranglistenerste unterliegt Jessica Pegula in drei Sätzen. Pegula trifft im Final auf Landsfrau Coco Gauff.

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka kassiert im Halbfinal die erste Niederlage überhaupt in Wuhan. Die Belarussin unterliegt der US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

20 Matches und drei Turniere (2018, 2019 und 2024) hat Sabalenka im chinesischen Wuhan für sich entschieden, bevor Pegula den Lauf stoppt. Dabei zeigt die New Yorkerin einen bemerkenswerten dritten Satz, in welchem sie einen 2:5-Rückstand wettmacht und beim Stand von 6:5 die vorzeitige Entscheidung mit vier Doppelfehlern in jenem Game brutal verpasst. Den Tiebreak dominiert sie dann aber deutlich.

Im Final des WTA-1000-Turniers trifft die Weltranglisten-Sechste Pegula am Sonntag auf ihre drei Positionen besser klassierte Landsfrau Coco Gauff, die die Italienerin Jasmine Paolini 6:4, 6:3 geschlagen hat.