Curling und Wüste bringt man nicht unbedingt miteinander in Verbindung. Das könnte sich bald ändern. Womöglich spielen die Frauen dort um den Weltmeistertitel.

Darum gehts Im März 2027 findet die Curling-WM der Frauen statt, noch ist der Austragungsort nicht bekannt

Der internationale Curling-Verband hat Gespräche mit den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen

Ob die WM tatsächlich in der Wüste durchgeführt wird, ist aber noch unklar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In rund vier Monaten (13. bis 21. März 2027) steht die nächste Curling-Weltmeisterschaft der Frauen auf dem Programm. Das wissen die Athletinnen bereits seit geraumer Zeit. Nur wohin sie dafür reisen müssen, das ist nach wie vor offen.

Nun besteht die Möglichkeit, dass es sie an einen Ort verschlägt, den man nicht unbedingt mit Curling in Verbindung bringt: die Vereinigten Arabischen Emirate. «Wir können bestätigen, dass wir uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten befinden», teilt der internationale Curling-Verband gegenüber «24 heures» mit. Dabei soll es nicht nur um das anstehende Turnier der Frauen gehen. Vielmehr hat man grosse Pläne mit dem Wüstenstaat, der erst in diesem Herbst World Curling beigetreten ist.

«Umsichtig und geduldig» bei Vertragsverhandlungen

Denn die Gespräche beinhalten auch umfassendere Entwicklungsmöglichkeiten in der Region. Es geht um die Austragung einer Männer-Weltmeisterschaft zu einem späteren Zeitpunkt, regionale Meisterschaften oder Trainingslager und Kurse, die angeboten werden sollen.

Konkret ist aber noch nichts. Das ist aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage im Nahen Osten auch nicht weiter verwunderlich. Allerdings hat vor kurzem die Motorrad-WM in Katar Halt gemacht und die Formel 1 das Saisonfinale in Katar und Abu Dhabi bestätigt. Der besonderen Herausforderungen ist sich der Curling-Verband bewusst, weswegen man «bei den Vertragsverhandlungen umsichtig und geduldig» vorgeht. Wann mit einem endgültigen Entscheid über den Austragungsort zu rechnen ist, ist weiterhin offen.