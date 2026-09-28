DE
FR
Abonnieren

«Vielleicht zu wenig honoriert»
Swiss Curling wollte Tirinzoni – aber sie wird Korea-Coach

Silvana Tirinzoni ist weg – aber nicht wirklich. Die Schweizer Curling-Ikone trainiert neu die Nationalteams von Südkorea. Doch Swiss Curling hofft bereits auf ihre Rückkehr.
Publiziert: 08:26 Uhr
|
Aktualisiert: 15:30 Uhr
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

yara-Vettiger.jpg
Yara VettigerRedaktorin Sport

Die beste Curlerin der Schweiz hat eine neue Aufgabe. Wenige Monate nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport ist Silvana Tirinzoni (47) seit Anfang September Cheftrainerin der südkoreanischen Curling-Nationalteams. Sie betreut künftig sämtliche Nationalteam-Kategorien – von den Frauen und Männern bis zum Mixed-Doppel.

1/5
Silvana Tirinzoni hat einen neuen Job: Sie ist seit 1. September Nationaltrainerin von Südkorea.
Foto: keystone-sda.ch

Nun könnte man einwenden: Warum arbeitet Tirinzoni nach ihrer Karriere nicht für den eigenen Verband, sondern für die Konkurrenz aus Asien? Für Swiss Curling ist der Wechsel nach Korea aber kein Grund zur Wehmut. «Wir finden es schön, wenn solche Topathleten mit grossen internationalen Erfolgen dem Curlingsport erhalten bleiben», sagt Patrick Reber zu Blick, er ist Head of Operations beim Curling-Verband. «Wir haben ihren neuen Job sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen.»

Tirinzoni ist die erfolgreichste Schweizer Curlerin der Geschichte. Mit ihrem Team gewann sie zwischen 2019 und 2023 vier WM-Titel in Serie, blieb dabei in 42 WM-Spielen ungeschlagen und holte bei den Olympischen Spielen 2026 Silber. Insgesamt nahm sie dreimal an Winterspielen teil.

Mehr zu Silvana Tirinzoni
Kein Durchatmen nach der denkwürdigen Woche in Cortina: Die Silber-Curlerinnen Carole Howald, Silvana Tirinzoni, Alina Pätz und Selina Witschonke (v.l.) reisen direkt weiter an die SM in Bern.
Mit Video
Knappe Final-Niederlage
Schweizer Curlerinnen müssen mit Olympia-Silber vorliebnehmen
20260222132221385.jpg
Mit Video
Nach WM-Coup von Schwaller
Ist Ära von Vierfach-Weltmeisterin Tirinzoni vorbei?
20260222131802831.jpg
Mit Video
Erfolgreiche Karriere endet
Curling-Star Silvana Tirinzoni tritt zurück
Das wars für mich: Silvana Tirinzoni beendet ihre Aktivkarriere als Weltnummer eins.
Rücktritt der Curling-Legende
Einem Mann im Hintergrund dankt Tirinzoni besonders

Jobs von Swiss Curling abgelehnt

Hat Swiss Curling seine langjährige Topspielerin nun also an Südkorea verloren? Reber widerspricht. «Verloren? Nein, das dürfen wir nicht sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Silvana verloren haben. Es ist einfach eine neue Herausforderung für sie.» Und: «Die Türen stehen offen für Silvana, wenn sich bei Swiss Curling der richtige Job anbietet.» Reber fügt an: «Wir können davon ausgehen, dass sie irgendwann wieder in die Schweiz zurückkehrt.»

Tatsächlich hatte der Verband mit Tirinzoni nach ihrem Rücktritt Kontakt. Sowohl über die aktuell offene Position als Head of Sports als auch über jene als Leistungssportchefin wurde gesprochen. «Es war für sie nicht der richtige Zeitpunkt, diese Aufgaben bei Swiss Curling zu übernehmen», erklärt Reber.

Der Verband bedauert ihre Entscheidung nicht, sondern hofft auf ein Wiedersehen. Tirinzoni sei «eine grosse Persönlichkeit für den Curlingsport, international und in der Schweiz» gewesen und habe diesen «mega geprägt». «Vielleicht wurden ihre Erfolge gar zu wenig honoriert», meint Reber ehrlich.

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch: In ihrem ausführlichen Rücktrittsschreiben im Frühling erwähnte die abtretende Zürcherin den Verband mit keinem Wort. Tirinzoni selbst wollte sich gegenüber Blick zu ihrer neuen Aufgabe nicht äussern.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen