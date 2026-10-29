Dritter Sieg im dritten Spiel: Die Schweizer Curlerinnen bleiben an der EM makellos. Die Männer müssen derweil schon die zweite Niederlage hinnehmen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Alina Pätz gewinnen auch das dritte Spiel an der EM im tschechischen Ostrava.

Am Donnerstagvormittag gewinnen sie gegen Italien mit 8:4. Die Spielerinnen des CC Genf stehlen schon in den ersten zwei Ends je einen Stein, im dritten dann sogar deren vier. Die Schweizerinnen lassen im Anschluss nichts mehr anbrennen. Vor dem achten und letzten End gibt Italien auf.

Am Abend stehen Pätz, Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo erneut im Einsatz. Gegnerinnen um 18.30 Uhr sind die Lettinnen, die bisher zwei von drei Spielen gewinnen konnten.

Zweite Niederlage für die Männer

Weniger erfolgreich ist das Männerteam vom CC Glarus. Skip Marco Hösli, sein Bruder Philipp, Simon Gloor und Justin Hausheer unterliegen gegen Schweden im dritten EM-Spiel zum zweiten Mal. Das Spiel gegen die weiter ungeschlagenen Skandinavier bleibt bis zuletzt spannend, doch mit dem Vorteil des letzten Steins im letzten End sichern sich diese den 5:4-Sieg.

Die Schweden beginnen mit dem Recht des letzten Steins und werden direkt zum Schreiben eines Punkts gezwungen. Das Team Hösli kann im zweiten End den Vorteil aber nicht nutzen – Schweden klaut einen Stein und geht mit 2:0 in Front. Zwar gleichen die Eisgenossen im dritten End zum 2:2 aus, doch in der Folge punkten beide Teams in jedem End jeweils einfach, was den Schweden in die Karten spielt.