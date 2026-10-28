Schweizer Curler starten perfekt ins EM-Turnier

Die Schweizer Curler um Skip Marco Hösli geben sich zum Auftakt ins EM-Turnier in Ostrava keine Blösse und besiegen die Spanier mit 11:1. Bereits das erste End ist dabei vorentscheidend.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Besser kann man nicht in ein EM-Turnier starten: Die Schweizer Curler mit Skip Marco Hösli, seinem Bruder Philipp, Simon Gloor und Justin Hausheer schreiben gegen Spanien bereits im ersten End ein Viererhaus und sorgen für eine frühe Zäsur.

In diesem Stil geht es anschliessend weiter: Nach dem vierten End steht es 9:0, nach dem sechsten 11:1. Genug für die Spanier um Skip Sergio Vez, die das Spiel anschliessend aufgeben. Der deutliche Schweizer Auftaktsieg im tschechischen Ostrava ist somit in trockenen Tüchern.

Weiter gehts für Höslis Team bereits am Mittwochabend: Um 18:30 Uhr wartet ein Duell mit Tschechien, das sein Startspiel gegen Polen mit 12:5 gewonnen hat.