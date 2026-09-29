Als aus einem alten Curling-Witz plötzlich eine echte Nationalmannschaft wurde, sagte Daniel Schifferli seine Ferien ab und flog zehn Tage später nach Kanada. Was als spontane Filmidee begann, kostete ihn drei Jahre Arbeit und viel Geld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Schifferli dreht Film über philippinisches Curling-Team, Premiere am 30. September

Dreharbeiten und Schnitt dauerten dreieinhalb Jahre, 55 Drehtage weltweit

112-minütiger Film «Long Shot»: Selbst finanziertes Risiko ohne Postproduktionslohn

Joël Hahn Redaktor Sport

Als Daniel Schifferli (36) im September 2023 von der Idee einer philippinischen Curling-Nationalmannschaft hörte, musste er nicht lange überlegen. Filipinos auf Eis? Die Geschichte erinnert stark an den legendären Streifen «Cool Runnings», der die Abenteuer der Bob-Mannschaft aus Jamaika an Olympia 1988 ins Kino brachte.

Doch Schifferli, einst selber Curlingspieler auf Topniveau und nun selbständiger Filmemacher, wollte keinen Spielfilm. Er wollte einen Dok-Film. Der Berner kannte die schweizerisch-philipinischen Spieler Marc (36) und Enrico Pfister (35) aus seiner eigenen Zeit im Spitzencurling.

Auch Christian Haller (46), ebenfalls Doppelbürger, gehörte zum geplanten Team. Wie auch der einstige «Dildo-König» Alan Frei (44), der Gründer der Sextoy-Firma Amorana, der eines Tages entschloss, es an Winterspiele schaffen zu wollen.

Nun fanden sich Frei und die drei Ex-Topspieler zusammen. «Das war immer der Running-Gag: Vielleicht spielen die ja irgendwann für die Philippinen», erzählt Schifferli im Interview mit Blick. Als aus dem Witz plötzlich ein verrücktes Projekt wurde, war für ihn klar: Das will ich filmen.

Schifferli rief Marc Pfister an. Kurz darauf erhielt er die Nummer von Alan Frei, dem Unternehmer und späteren Executive Producer des Films. «Er sagte: Komm mit, in zehn Tagen fliegen wir nach Kanada.» Schifferli sagte die geplanten Ferien mit seiner Familie ab, stieg ins Flugzeug und schrieb während des Flugs das erste Drehbuch.

Vom Spitzencurler zum Filmemacher

Schifferli war rund zehn Jahre im Schweizer Spitzencurling aktiv, sechs davon auf der World Curling Tour. 2009 gewann er am European Youth Olympic Festival Gold, 2012 wurde er Schweizer Juniorenmeister. 2016 holte er mit dem Team Attinger SM-Bronze, ein Jahr später verpasste er den Titel nur knapp.

Danach wurde aus dem Curler ein Journalist und später ein Filmemacher. Seine Curling-Erfahrung half ihm nun enorm bei der Verfilmung: Er kannte den Sport, die Abläufe und die Protagonisten. «Ich wusste, wann etwas spannend wird und worauf ich achten muss.»

Ursprünglich sollte der nun fertige Streifen «Long Shot» eine fünf- bis sechsteilige Serie werden. Nun ist es ein 112-minütiger Film geworden.

Von Oktober 2023 bis Dezember 2025 filmte Schifferli an 55 Tagen in der Schweiz, Kanada, Schottland, China und auf den Philippinen. In China durfte er als ausländischer Journalist nicht selbst filmen. Deshalb mussten die Spieler Videotagebücher aufnehmen.

Unzählige Tage sass Schifferli anschliessend im Schnitt. «55 Drehtage, wahrscheinlich fast das Doppelte an Schnitttagen bzw. Schnittnächten über die drei Jahre hinweg.» Alles neben seiner eigenen Filmagentur, Aufträgen und seiner Familie. «Ohne meine Frau wäre es nicht gegangen.»

Grosses finanzielles Risiko

Finanziell war «Long Shot» ein Wagnis. Niemand ahnte, dass diese verrückte Reise ein echtes Sportmärchen werden würde – inklusive Triumph an den asiatischen Winterspielen. Frei übernahm zwar die Reisekosten und bezahlte Schifferli einen Betrag pro Drehtag. Für die Postproduktion erhielt der Filmemacher keinen Lohn, auch die Kamera-Miete musste er selbst tragen.

«Das haben wir von Anfang an gemeinsam so vereinbart. Wir wussten, dass es in vielerlei Hinsicht ein Risiko war, das wir beide zu einem Teil tragen würden», sagt Schifferli. «Ohne Alans Vorschuss wäre die Produktion nicht möglich gewesen.»

Während der gesamten Dreharbeiten musste Schifferli seine Filmagentur am Laufen halten: «Ich musste schauen, dass ich während der dreieinhalb Jahre genügend Aufträge habe, damit ich nicht bankrottgehe.»

Auch Frei liess Schifferli bei der Gestaltung weitgehend freie Hand. «Null», antwortet er auf die Frage, wie viel Einfluss der Amorana-Gründer auf den Film genommen habe. «Es ist nicht die Story von Alan Frei. Klar ist er ein grosser Bestandteil. Aber es ist die Geschichte dieses philippinischen Curlingteams und dieser vier Männer.»

Nun feiert «Long Shot – A Filipino Curling Tale» am 30. September am Zurich Film Festival seine Weltpremiere. Die «Cool Runnings»-Helden fahren nicht mehr Bob, sie wischen das Eis!