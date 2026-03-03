DE
Er war mittendrin im Sponsoren-Knatsch
Bob-Geschäftsführer nimmt per sofort den Hut

Wenige Tage nach dem Eiskanal-Coup an den Olympischen Spielen mit der ersten Medaille seit 2014 muss Swiss Sliding auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer.
1/5
Die Vierer-Besatzung von Michael Vogt steigt ein und ...
Foto: IMAGO/Imagn Images

  • Roger Clavadetscher verlässt Swiss Sliding nach Sponsoren-Knatsch und Finanzloch
  • Aprica Holding schuld an CHF 100'000+ Lücke, Zahlungen blieben aus
  • Michael Vogt plant Olympia 2030, gewann La Plagne-Weltcup 2023
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias Dubach

Die riesige Freude über die sensationelle Bronze-Medaille von Olympia-Held Michael Vogt (28) und seinen Anschiebern dauert nur wenige Tage an. Zumindest bei Swiss-Sliding-Präsident Sepp Kubli. Er, respektive der Bob-Verband, gibt den sofortigen Abgang von Geschäftsführer Roger Clavadetscher bekannt. Kubli bedauert das Clavadetscher-Aus sehr, er sagt zu Blick: «Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht. Nun ist es mir umso mehr ein Anliegen, dass wir mit allen Beteiligten den eingeschlagenen Weg geschlossen und verantwortungsvoll weiterführen.»

Clavadetscher hing der Sponsoren-Wirbel nach

Kubli übernimmt nun selber ad interim die Geschäftsführung. Der Verbandsboss hatte trotz teils starkem internen Gegenwind stets an Clavadetscher festgehalten. In der Schweizer Bob-Szene hatte sich das Mantra gehalten, hauptsächlich dem Bündner sei der Sponsoren-Knatsch rund um Swiss Sliding anzukreiden. Der säumige Sponsor Aprica Holding um den Nidwaldner Unternehmer Marco Corvi hatte seine Beträge nie bezahlt, es entstand ein akutes Finanzloch von mehreren Hunderttausend Franken. 

Der Geschäftsführer hätte genauer hinsehen müssen, hiess es rasch. Allerdings sind im geschwätzigen Bob-Zirkus die Stimmen jeweils zahlreich, die im Nachhinein alles besser gewusst haben. 

Bronze-Held Vogt dürfte weitermachen

Nun macht Clavadetscher jedenfalls nach dem letzten Rennen des Winters Schluss. Dass es im Bob-Sport zum Start in einen neuen Olympia-Zyklus jeweils zu personellen Veränderungen kommt, ist allerdings nichts Ungewöhnliches.

Auch die Piloten gehen direkt nach Olympia in die Planung, ob man dem Sport weitere vier Jahre treu bleibt. Bei Bronze-Held Vogt deutet aber schon mal vieles darauf hin, dass er weitermacht. Nicht zuletzt, weil ihm die Olympia-Bahn von 2030 in La Plagne (Fr) ausgezeichnet liegt – dort feierte er vor Weihnachten 2023 seinen ersten Weltcup-Sieg.

