Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Jetzt schlagen bei diesen traumhaft erfolgreichen Winterspielen auch noch die Bob-Fahrer zu! Michael Vogt rast im Viererbob zur sensationellen Bronze-Medaille. Es ist die 22. Schweizer Medaille 2026. Wow.

Der Schwyzer Pilot und seine drei Anschieber schieben sich bei der entscheidenden Fahrt im Hundertstelkrimi noch nach vorne aufs Podest. Die Hypothek vor dem entscheidenden vierten Lauf betrug 0,09 Sekunden. Doch diese neun Hundertstel fräste Vogt mit einer starken Fahrt weg, er fängt den Deutschen Adam Ammour noch ab und verhindert so hinter Sieger Johannes Lochner und dem Zweitplatzierten Francesco Friedrich ein rein deutsches Bob-Podest.

Für Vogt ist Olympia-Bronze der grösste Erfolg der Karriere. Zuvor glänzte im Palmarès vor allem die WM-Bronze von 2023 im Zweierbob sowie sein erster Weltcupsieg 2024.

Dass die Schweizer Bob-Mannschaft ausgerechnet in der Königsdisziplin Viererbob das beste Ergebnis in Cortina einfahren, ist ein versöhnliches Ende für einen komplizierten Winter. Zunächst schlitterte der Verband wegen eines säumigen Sponsors in akute Finanznot, dann gab es viel Wirbel um die Olympia-Selektionen der Anschieber-Crews. Bei Vogt waren nun die Hinterleute Andreas Haas, Amadou Ndiaye und Mario Aeberhard genug schnell für den grossen Olympia-Coup.