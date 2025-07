1/6 Dahlmeier hat eine äusserst erfolgreiche Biathlonkarriere hinter sich. Foto: Keystone

Andri Bäggli Redaktion Sport

Nun herrscht traurige Gewissheit: Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier ist tot. Die Deutsche war mit ihrer Seilpartnerin im Karakorum-Gebirge in Pakistan unterwegs, als sie am Montag von einem Steinschlag erwischt wurde. Zwei Tage später gab ihr Management bekannt, dass Dahlmeier das Unglück nicht überlebt hatte.

Damit verliert der Biathlon-Sport eine der grössten Athletinnen der Geschichte. Ihre Karriere? Beeindruckend!

Rückblende. Dahlmeier ist am 22. August 1993 im Skiort Garmisch-Partenkirchen zur Welt gekommen. Schon früh stand sie auf Ski und bestritt auch Wettkämpfe im alpinen Sport. Parallel dazu fing sie mit Biathlon an und legte sich dann zwölfjährig darauf fest. 2011 gewann sie gleich an ihrer ersten Juniorenweltmeisterschaft in der Verfolgung und mit der Staffel Bronze. Nur wenig später holte sie am europäischen Jugend-Winterfestival gleich drei Goldmedaillen im Einzel, Sprint und der Mixed-Staffel.

2013 wurde die Deutsche in den gleichen Disziplinen Juniorenweltmeisterin. Der Erfolg blieb nicht unbemerkt: Mit 19 Jahren kam sie zu ihrem ersten Weltcup-Einsatz in Oslo und gab nur eine Woche später ihr Debüt an der WM in Nove Mesto. Im selben Jahr feierte sie dann auch gleich ihren ersten Weltcupsieg mit der Staffel.

Zweifache Olympiasiegerin

An der WM in Oslo 2016 holte sie in fünf Rennen fünf Medaillen und erhielt als Anerkennung eine Privataudienz beim norwegischen König Harald V. Ein Jahr darauf gewann sie zum ersten und einzigen Mal den Gesamtweltcup und holte bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen fünf Goldmedaillen und einmal Silber.

An den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang holte sie im Sprint und der Verfolgung Gold, im Einzel Bronze. Nach dem Triumph erhielt sie das «Silberne Lorbeerblatt» der Bundesrepublik Deutschland – die höchste Auszeichnung für sportliche Leistungen. 2019 war Dahlmeiers Saison geprägt von Krankheiten und Verletzungen. Trotzdem sicherte sie sich an der WM zweimal Bronze und trat im Mai mit nur 25 Jahren als siebenfache Weltmeisterin überraschend vom Biathlon zurück.

Das Leben nach der Karriere

Von da an arbeitete sie als staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin und als Expertin beim ZDF. Ebenfalls war sie aktives Mitglied bei der Bergwacht von Garmisch-Partenkirchen und galt als erfahrene und risikobewusste Bergsteigerin. 2023 veröffentlichte Dahlmeier ihr erstes Buch «Wenn ich was mach, mach ich's gscheid», in dem sie ihre sportliche Karriere und ihre Erfahrungen als Bergsteigerin Revue passieren liess.

Allerdings musste sie ein Jahr vor der Buchveröffentlichung einen Schicksalsschlag verarbeiten. Ihr Ex-Freund Robert Grasegger verunglückte bei einem Lawinenunglück auf einer Klettertour in Patagonien tödlich. In einer ZDF-Doku sprach sie mit Graseggers Schwester Veronika Schirmer über das Unglück. Dort sagte Schirmer: «Die Sorge ums Bergsteigen, das ist einfach eine Risikosportart. Irgendwann schlägt die Statistik zu, aber ich vertraue ihr einfach, was sie da tut.»

Dahlmeier selbst sagte dazu: «Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich da ernsthaft Gedanken macht, dafür ist auch schon zu viel passiert. Natürlich, wenn dann wieder ein schlimmer Unfall ist und es passiert was im direkten Umfeld, dann stellt man sich auch wieder die Frage: ‹Puh, wie macht man denn jetzt weiter?›»