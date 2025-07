Bergsteigerlegende Messner schockiert über Dahlmeiers Unfall

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zeigt sich schockiert über den schweren Kletterunfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier in Pakistan. Die zweimalige Olympiasiegerin wurde von einem Steinschlag getroffen und ist mindestens schwerst verletzt.

«Die Natur ist so hart»

1/2 Reinhold Messner ist schockiert von Dahlmeiers Unfall. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

AFP Agence France Presse

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat «schockiert» auf den schweren Kletterunfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (31) reagiert. Er wisse, sagte der 80 Jahre alte Südtiroler bei ntv/RTL, dass «Frau Dahlmeier eine ausgezeichnete Alpinistin geworden ist». Aber es gebe eben «immer ein Restrisiko, wenn wir uns in diese Dimensionen des Alpinismus wagen».

Dahlmeier ist in Pakistan im Karakorum-Gebirge verunglückt. Wie ihr Management am Dienstag mitteilte, wurde die 31-Jährige dabei mindestens schwerst verletzt. Die zweimalige Olympiasiegerin sei von einem Steinschlag getroffen worden. Wegen Problemen mit der Bergungsarbeit habe bislang noch niemand zu ihr vordringen können, bei einem Hubschrauber-Überflug seien keine Lebenszeichen festgestellt worden.

Den 6069 m hohen Laila Peak bezeichnete Messner als «sehr steilen Berg, sehr schwierig zu klettern». Aber alle würden bestätigen, «dass sie eine exzellente Bergsteigerin ist». Sie habe nach seinen Informationen auch «alles dabei gehabt, um die Tour sauber abzuschliessen». Bei Steinschlag oder einer Lawine, so Messner, sei jedoch die Möglichkeit, «sich zu retten, relativ gering. Die Natur ist so hart.»

Grosse Anteilnahme

Die Anteilnahme am Schicksal von Dahlmeier ist gross. «Ich denke an dich Laura», schrieb Ex-Biathlonstar Magdalena Neuner auf Instagram. «Es ist eine schreckliche und schlimme Nachricht», sagte Biathlon-Olympiasiegerin Uschi Disl in Bild.

Sie hoffe, «dass sie nur verletzt ist und nicht noch Schlimmeres passiert ist. Sie ist eine richtig erfahrene Bergsteigerin und weiss genau, worauf sie sich im Gebirge einstellen muss. Aber die Natur kann man nicht voraussehen, wenn so ein Steinschlag kommt. Jetzt geht es nur darum, dass sie geborgen wird. Ich bin in Gedanken bei ihr», betonte Disl.

«Auf einmal steht die Zeit still. Wir alle denken an dich, Laura», schrieb Rodler Felix Loch. «In Gedanken bei dir», ergänzte dessen Kollegin Dajana Eitberger.

Dahlmeier hatte im Juni schon den Great Trango Tower (6287 m) bestiegen. Danach hatte sie gepostet: «Danke, Juni – für eine erstaunliche Zeit in den Bergen mit grossartigen Menschen! Trainieren und sich auf das nächste grosse Expeditionsziel vorbereiten. Dankbar für das Lachen, die Lektionen und die Ausblicke. Auf zu neuen Abenteuern – mit der Heimat immer im Herzen.»