1/4 Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier ist schwer verunglückt. Foto: KEYSTONE

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier (31) ist verunglückt. Die zweifache Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 hat sich bei einem Bergunfall im pakistanischen Teil des Karakorum-Gebirges schwer verletzt.

Aufgrund von Problemen bei der Bergung konnte bisher kein Rettungsteam zu ihr gelangen. Aus dem Rettungshelikopter seien «keine Lebenszeichen» festgestellt worden. Das gab ihr Management in einer Mitteilung bekannt, die dem ZDF vorliegt.

«Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die Bergung. Dabei werden sie von erfahrenen internationalen Bergsteigerinnen und Bergsteigern unterstützt, die sich in der Region befinden», erklärt das Management der Deutschen dem ZDF.

Risikobewusste Bergsteigerin

Die Garmisch-Partenkirchenerin ist staatlich geprüfte Bergführerin und Mitglied der Bergwacht. Sie gilt laut dem ZDF als erfahrene und risikobewusste Bergsteigerin. Weitere Informationen werden folgen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, teilt das Management mit und bittet die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Angehörigen «in dieser belastenden Situation zu wahren».

Die Deutsche gewann in ihrer Karriere, die sie bereits 2019 im Alter von 25 Jahren beendet hat, sieben WM-Titel (2015 bis 2017).