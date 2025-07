1/6 Laura Dahlmeier ist in Pakistan beim Bergsteigen verunglückt. Foto: imago/Sven Simon

Marco Pescio Reporter Sport

Grosse Sorge um die frühere deutsche Biathletin Laura Dahlmeier (31). Die zweifache Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 ist im pakistanischen Teil des Karakorum-Gebirges beim Bergsteigen verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie zusammen mit ihrer Seilpartnerin von einem Steinschlag erfasst, eine Bergung konnte bislang aber nicht durchgeführt werden. Aus einem Rettungshelikopter seien im Gebiet «keine Lebenszeichen» festgestellt worden, wie das ZDF unter Berufung auf eine Mitteilung von Dahlmeiers Management berichtet.

«Eine Schocknachricht», sagt auch die Schweizer Biathlon-Legende Selina Gasparin (41), die ihre Karriere 2022 – und damit drei Jahre nach Dahlmeier – beendete, die Deutsche aus vielen gemeinsamen Wintern als Rivalinnen aber gut kennt: «Es hört sich surreal an, wir können nur auf ein Wunder hoffen.»

Dass Dahlmeier in den Höhen von Pakistan unterwegs war, überrascht Gasparin nicht. Sie sei regelmässig «in jenes Gebiet» geflogen, um Touren zu machen. «Überhaupt ist sie eine sehr erfahrene Bergsteigerin. Ich kenne sie als sehr vorsichtig und alles andere als waghalsig.» Nach ihrem Rücktritt sei die Natur «ihre Welt» gewesen: «Sie ist so, wie man sich ein echter Naturmensch vorstellt: Mega normal, bodenständig. Ein flotter, lieber Mensch. Sie ist überhaupt nicht abgehoben – und das trotz ihrer frühen Erfolge. Sie hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch sie hörte trotzdem schon mit 25 auf. Ihr ging es nicht darum, möglichst lange viel zu verdienen. Sie hat einfach ihr eigenes Ding durchgezogen.»

Bei WM in Lenzerheide war sie TV-Expertin

Gasparin berichtet, auch im Februar während der WM in Lenzerheide, als Dahlmeier als ZDF-Expertin arbeitete, habe es sie in jeder freien Minute auf einen Berg gezogen: «Sie kam generell oft nach Graubünden, um hier Wanderungen zu unternehmen. Die Berge sind ihre grosse Leidenschaft.»

Die Garmisch-Partenkirchenerin ist staatlich geprüfte Bergführerin und Mitglied der Bergwacht. Ihr Management hat erklärt, erst weitere Informationen bekanntzugeben, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen.