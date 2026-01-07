DE
FR
Abonnieren

«Dumm, es so darzustellen»
Norweger wehren sich nach Tod von Biathlet Bakken (†27) gegen Vorwürfe

Seit dem plötzlichen Tod von Biathlet Sivert Guttorm Bakken sieht sich der norwegische Verband mit Vorwürfen konfrontiert. Dieser wehrt sich nun.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/6
Nach dem plötzlichen Tod von Biathlet Sivert Guttorm Bakken wehrt sich der norwegische Verband gegen den Vorwurf, zu riskante oder gar illegale Trainingsmethoden anzuwenden.
Foto: imago images/Harald Deubert

Darum gehts

  • Biathlet Sivert Guttorm Bakken wurde tot in Italien gefunden
  • Abschlussbericht zu den Umständen seines Todes wird im März erwartet
  • Norwegischer Verband wehrt sich gegen Vorwürfe zu riskanter Trainingsmethoden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Als Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) kurz vor Weihnachten in seinem Hotelzimmer am Passo di Lavazè in Italien tot aufgefunden wurde, trug er eine Höhentrainingsmaske. Dies löste eine Debatte um die Trainingsmethoden des norwegischen Verbands aus. Dem Vorwurf, dass diese gefährlich oder gar widerrechtlich gewesen seien, stellt sich Anders Brun Hennum (38), Entwicklungschef der norwegischen Biathleten, nun entschieden entgegen.

Gegenüber dem norwegischen öffentlich-rechtlichen TV-Sender NRK betont er: «Ich denke, es ist dumm, es so darzustellen, als ob hier jemand etwas Illegales getan habe. Das ist nicht der Fall.» Es gäbe keine Geheimnisse und man lege offen, was im Training und an Wettkämpfen gemacht werde.

Nutzung von Höhenmasken nun verboten

So auch bei der Maske: Gemäss Hennum gehörte diese zum Equipment des Verbands, das jederzeit zugänglich gewesen sei. Das Ziel damit: Höhentrainingslager simulieren. Mittlerweile ist deren Nutzung für die norwegischen Athletinnen und Athleten als Reaktion auf den tragischen Todesfall aber bis auf Weiteres untersagt worden.

Standard sei die Methode im norwegischen Biathlon ohnehin nie gewesen: «Wir haben nur wenig Leute, die es genutzt oder getestet haben», so der Verbandsvertreter. Die Verantwortung dafür liege primär bei den Sportlerinnen und Sportlern selbst, wobei das Trainerteam jeweils informiert gewesen sei, aber diesbezüglich keine Vorgaben gemacht habe.

Keine Startnummer 1 in Oberhof

Ob zwischen der getragenen Maske und Bakkens Tod tatsächlich ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen vonseiten der italienischen Staatsanwaltschaft. Der Abschlussbericht wird im März erwartet.

Die Tragödie um Bakken überschattet auch die anstehenden Weltcup-Rennen im deutschen Oberhof, die ersten seit dessen Tod. Beim Männer-Sprint am Donnerstag wird die Startnummer 1 nicht vergeben und somit dem verstorbenen Athleten gewidmet. Ausserdem soll zu Ehren von Bakken vor dem Rennstart eine Minute lang applaudiert werden.

Mehr Biathlon
Teamkollege fand Biathlon-Star (†27) tot im Hotelbett
«Wusste sofort, er ist tot»
Teamkollege fand Biathlon-Star (†27) tot im Hotelbett
Verband gibt mysteriöses Detail zum Tod von Biathlon-Star bekannt
Bringt Autopsie Antworten?
Verband nennt mysteriöses Detail zum Tod von Biathlon-Star
Norwegischer Biathlon-Star Bakken (†27) tot aufgefunden
Schocknachricht aus Italien
Norwegischer Biathlon-Star Bakken (†27) tot aufgefunden
Diese internationalen Sportstars sind 2025 von uns gegangen
Ruhet in Frieden
Diese internationalen Sportstars sind 2025 von uns gegangen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen