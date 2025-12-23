Schocknachricht: Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) wurde am Dienstag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist aktuell noch unklar.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Traurige Nachrichten vom norwegischen Biathlon-Verband: Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) wurde tot in seinem Hotelzimmer am Lavazejoch, einem Pass in den italienischen Alpen, aufgefunden.

«Die Todesursache ist derzeit noch unklar», schreibt der Verband auf seiner Webseite. «Die IBU ist zutiefst erschüttert und traurig über die tragische Nachricht vom plötzlichen Tod von Sivert Bakken», erklärt der Präsident des internationalen Biathlon-Verbands, Olle Dahlin.

Noch am Sonntag stand der Mann aus der Olympiastadt Lillehammer in Annecy – Le Grand Bornand (Fr) im Massenstart-Rennen über 15 Kilometer im Einsatz. Er wurde in seinem letzten Rennen 20. Im Sprint vom Freitag wurde er Fünfter. Insgesamt feierte er in seiner Karriere einen Weltcupsieg im Einzel – in der Saison 2021/22 am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo.

Bakken debütierte im Januar 2021 im Weltcup und stieg schnell in die Weltspitze auf. Dann der Schock: Nach der Saison 2021/22, in der er im Gesamtweltcup den neunten Rang belegte, wurde bei ihm eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, die durch die dritte Covid-Impfdosis ausgelöst wurde. Erst im November 2024 konnte er wieder Wettkämpfe bestreiten. Zu dieser Saison kehrte er in den Weltcup zurück, lief in Östersund und Annecy – Le Grand Bornand viermal in die Top 10.

Nun ging seine Karriere auf die tragischste Art und Weise zu Ende.