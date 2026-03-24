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National Legue: Ambris Virtanen muss verletzt vom Eis
Unglücklicher Zweikampf
Ambris Virtanen muss verletzt vom Eis
Bitterer Ausfall für den HC Ambri-Piotta in den Playouts: Die Leventiner verlieren nach einem unglücklichen Zweikampf Marathonmann Jesse Virtanen.
Publiziert: 22:37 Uhr
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