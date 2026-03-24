DE
FR
Abonnieren

Unglücklicher Zweikampf
Ambris Virtanen muss verletzt vom Eis

Bitterer Ausfall für den HC Ambri-Piotta in den Playouts: Die Leventiner verlieren nach einem unglücklichen Zweikampf Marathonmann Jesse Virtanen.
Publiziert: 22:37 Uhr
Kommentieren
Alles zur Eishockeysaison 25/26
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen